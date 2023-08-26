السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

منى زكي: نمبر وان ما يخصنيش ولو ما كنتش ممثلة كنت أحب أشتغل في اليوجا

الفنانة منى زكي،
الفنانة منى زكي، فيتو

منى زكي، أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بعد سيطرتها على جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، قائلة: "كرم كبير من ربنا ومش أنا بس اللي أستحقه فيه فنانات كتير يستحقوا جائزة أفضل ممثلة".

 

حب منى زكي لليوجا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "لو ما اشتغلتش ممثلة كنت هكون أحب أشتغل في اليوجا والتأمل بعيد عن مجال الإعلام، ودخلت كلية الإعلام علشان المجموع، وابتديت تمثيل من وأنا عندي 13 سنة، وكنت عايزة بابا يكون مبسوط بيَّ ومرتاح إني أدخل كلية كويسة".

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طوق النجاة بالنسبة لمنى زكي

وتابعت: "الفضل الأول في الجائزة يرجع لمؤلف مسلسل تحت الوصاية، بالنسبة لي طوق النجاة في حياتي إني أرسم بسمة على وجوه الناس".

 

نمبر وان الفن

ولفتت منى زكي: "نمبر وان فريق العمل، أي اللقب ما يخصنيش أوي والعمل الفني جماعي سواء مسرحي أو سينمائي أو تليفزيوني حتى الإعلامي، وطالما فريق العمل بيعمل الحاجة بضمير كل شيء بيطلع شكله جميل".
 

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جوائز الدراما المصرية لعام 2023، ذهبت جائزة أفضل مونتاج إلى المونتير أحمد حافظ عن مسلسل "تحت الوصاية"، أما جائزة أفضل تصوير ذهبت إلى الفنان بيشوي عن مسلسل "تحت الوصاية"، وجائزة أفضل تتر مسلسل ستهم، الشيخ ياسين التهامي.
 

جوائز الدراما المصرية لعام 2023

وذهبت جائزة أفضل ديكور إلى المهندس سامر الجمال بمسلسل "جت سليمة"، أما جائزة أفضل تصميم أزياء للدكتورة سامية عبد العزيز من مسلسل "رسالة الإمام".
 

أفضل موسيقى تصويرية

وذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار تامر كروان عن موسيقى "رسالة الإمام".


وفاز بجائزة أفضل ممثل صاعد كل من الفنان عصام عمر وطه دسوقي، وعمر شريف، وفازت بجائزة أفضل ممثلة صاعدة حصلت عليها 3 فنانات وهم رنا رئيس وسلمى أبو ضيف ونانسي صلاح. 

 

جائزة أفضل سيناريو وحوار

وذهبت جائزة أفضل سيناريو وحوار مناصفة بين الكاتبة مريم نعوم عن مسلسل “الهرشة السابعة” والكاتب أحمد عمر فياض عن مسلسل "بالطو"، وجائزة أفضل مخرج ذهبت إلى المخرج محمد شاكر خضير، عن مسلسل تحت الوصاية.
 

جائزة أفضل ممثل

وفازت الفنانة هالة صدقي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما فاز الفنان ماجد الكدواني بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل "موضوع عائلي 2".
 

جائزة أفضل ممثلة

وحصلت الفنان منى زكي على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل “تحت الوصاية”، كما فاز أمير عيد بجائزة أفضل وجه صاعد عن تصويت الجمهور، وفاز مسلسل تحت الوصاية بجائزة أفضل عمل درامي.

 

أفضل ممثل صاعد وأفضل عمل كوميدي

وفاز بجائزة أفضل ممثل صاعد الفنان رشدي الشامي عن دوره في مسلسل تحت الوصاية، وحمزة العلي، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي ذهبت لـ"جت سليمة".

 

جوائز الجمهور

وفازت منى زكي بجائزة أفضل ممثلة بتصويت الجمهور عن مسلسل "تحت الوصاية" كما فاز محمد سامي بجائزة أفضل مخرج ومؤلف بتصويت الجمهور عن مسلسل "جعفر العمدة" وفاز عصام السقا بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ بتصويت الجمهور حيث أهدى الجائزة لروح الفنان الراحل مصطفى درويش.

 

جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور

وفاز الفنان محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".

 

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