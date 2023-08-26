مفيدة شيحة: أقسم بالله عايزة أحلق شعري زي أسما شريف منير (فيديو)

أسما شريف منير، علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على حالة الجدل التي أثارتها أسما شريف منير بعد قص شعرها وظهورها في مهرجان القاهرة للدراما.

تفكير مفيدة شيحة

وأكدت مفيدة شيحة خلال برنامج "الستات" المذاع على قناة "النهار": "لما أسما شريف منير طلعت وقالت هحلق شعري علشان مجهد وبايظ أقسم بالله كنت بفكر في نفس الطريقة دي وقلت لو بعد الصيف هحلقه إيه اللي هيحصل يعني".

حافز اسما شريف منير

وأضافت: "أسما شريف منير أنا شيلت هم حلق شعري وأنتِ شجعتيني وحفزتيني، وعايز أقول لها أنتِ قمر واحنا مع الحرية الشخصية ومش هي اللي ركبت التريند الناس اللي خلوها تركب التريند، احنا مش فاضيين أوي نفكر بلوك حلق الشعر علشان نركب التريند".



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وعلق الفنان شريف منير على تريند صور ابنته أسما وهي حليقة الشعر على طريقة الزيرو.

وخرج شريف ليعلق على الأمر قائلًا: إيه الضجة اللي أنتو عاملينها دي، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا.. إيه الغلط اللي هي عملته.. تصرف عادي جدًّا مفيهوش أي حاجة.. اوعوا تفتكروا إني ممكن آجي على بنتي عشان أكسب رضاكم.. دي بنتي اللي مليش غيرها واللي بحبها".

وأضاف: "بالمناسبة اللوك اللي عملته عجبني.. بس قبل ما الإخوة اللي بيهاجموا ويقولوا بتعمل كده عشان تريند أو أبوها ما عرفش يربيها.. لأ أنا بنتي متربية كويس جدًّا.. بس هي بتتصرف باللي هي حاسة بيه.. المهم إنها ما تكونش بتأذي حد.. قبل ما تتكلموا بصوا على نفسكم.. اتفرجوا على عيلتكم ولادكم وإخواتكم الناس اللي حواليكم.. قبل ما تنتقدوا وتغلطوا في تربية حد.. أنا بنتي متربية كويس جدًّا".

وتابع: "ريحوا نفسكم.. لأن اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب.. هي ما غلطتش في حد فيكم.. هي حرة في نفسها.. وعندها 36 سنة وام وعندها بنوتة ومسؤولة عن نفسها.. أنا أب مسؤول إني أحميها.. إنما هي حرة في تصرفاتها.. وبكرر تاني أسما أنتِ شكلك حلو جدًّا وكنتِ زي القمر وخدتِ التريند برافو عليكِ.. ما تسمعيش كلام حد.. وما تهتميش بكلام حد وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليَّ أو عليها.. المهم إن احنا ما بنضرش حد".

حقيقة إصابة أسما شريف منير بالاكتئاب

وكانت أسما شريف منير كشفت حقيقة إصابتها بالاكتئاب خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى قرارها بحلق شعرها بالكامل، وذلك خلال حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت أسما مجموعة صور من إطلالتها في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، والذي أقيم في مدينة العلمين.

وأكدت أسما شريف منير أن قرار حلقها لشعرها بالكامل كان لحظة انفعالية قائلة: "أولًا الحكاية جت بالصدفة جدًّا وكان قرارًا لحظيًّا وانفعاليًّا جدًّا ومش ندمانة عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده عشان أطلع ترند بس كنت عارفة إني هبقي ترند، في فرق كبير بين عايزة، وعارفة علي فكرة الترند ده نقمة مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدل دا دلوقتِ.