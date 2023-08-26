الممثل التركي بوراك أوزتشيفيت يوثق زيارته للأهرامات

نشر الممثل التركي بوراك أوزتشيفيت عددًا من الصور له أثناء زيارته إلى أهرامات الجيزة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث إنه موجود في مصر حاليًّا لتصوير أحد الإعلانات التجارية لماركة ساعات شهيرة.

وعلق عدد كبير من متابعي النجم التركي بوراك أوزتشيفيت المصريين، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة لزيارته مصر، كما رحبوا به وطلبوا منه زيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية الشهيرة في مصر.

ويُعد بوراك أوزتشيفيت أحد أهم نجوم الدراما التركية بأعمال مثل "عثمان المؤسس" الذي تناول سيرة حياة مؤسس الدولة العثمانية، من خلال شخصية عثمان بن أرطغرل الذي جسدها وحققت لها جماهيرية كبيرة، بالإضافة لأعمال أخرى اشتهر بها لدى الجمهور العربي منها أيضًا أجزاء مسلسل "حريم سلطان"، حينما لعب دور قائد الجيش التي أحبته بنت السلطان سليمان منذ صغرها.

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