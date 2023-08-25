أسما شريف منير تكشف حقيقة إصابتها بالاكتئاب وسبب حلقها لشعرها بالكامل

كشفت أسما شرف منير حقيقة إصابتها بالاكتئاب خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى قرارها بحلق شعرها بالكامل، وذلك خلال حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت أسما مجموعة صور من إطلالتها أمس الخميس في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، والذي أقيم في مدينة العلمين.

أسما شريف منير، فيتو

وأكت أسما شريف منير أن قرار حلقها لشعرها بالكامل كان لحظة انفعالية قائلة:" أولًا الحكاية جت بالصدفة جدًا وكان قرارا لحظيا وانفعاليا جدًا ومش ندمانة عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده عشان اطلع ترند بس كنت عارفة إني هبقي ترند، في فرق كبير بين عايزة، وعارفة علي فكرة الترند ده نقمة مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي.

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وأكدت “أسما” أن هذه الخطوة التي اتخذتها ليست بسبب الاكتئاب، قائلة:" أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس، دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وارادة وتحد وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون.

و قالت أسما شريف منير إنها كانت تمر بفترة صعبة بحياتها، متابعة:" أنا فعلًا من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جدًا بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافي منها وبقف علي رجلي من الأول وكان آخرها رحلة دهب ، بالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة إني هحقق فيها حاجات كتير.

أسما شريف منير، فيتو

وعن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب حلقها لشعرها بالكامل قالت:" آخر حاجة الجماعة اللي مكبرين الموضوع (ده شعري مش شعرك) حاجة كده بجد أخيرة (انا عاجبني شكلي جدًا بصراحة، شكله جامد ومديني ثقة في نفسي جدًا) بحبكم أوي بجد.

وتصدر اسم الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، مؤشرات البحث علي موقع “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بعد حلاقة شعرها “على الزيرو”، وتداول وقتها الجمهور بعض صورها وفيديوهات أثناء حلاقة الرأس.

في هذا السياق، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من الحديث عن دخول “أسما” في خلاف مع والدها، بسبب ما فعلته في نفسها، وقص شعرها بشكل مفاجئ، وهو ما جعلها بين مؤيد ومعارض لما فعلته.

أسما شريف منير، فيتو

وكشف أحد المصادر المقربة لـ “أسما”، حقيقة وقوع خلاف ومشاجرة مع والدها، بعد الأزمات الأخيرة معه، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، ولم يكن هناك خلاف بينهما.

وأكد المصدر، أن الفنان شريف منير، علاقته بابنته أسما “طيبة”، وتسير بشكل طبيعي، لكنه لما يتقابل معها للحديث في أمر “حلاقة شعرها”، موضحًا أنه دائمًا يترك الحرية لـ “بناته”.

على الجانب الأخر، قالت “أسما” في الفيديو المنشور عبر حسابها على “انستجرام”: “هو قرار مش صح خالص يعني بس أنا حاسة أني ببتدي حاجة جديدة من الأول شعري كان بيقع بطوله لأني عندي الغدة والغدة بتاعتي مش متظبطه وكان شعري بيقع كتل وحاولت أظبطه بكل الطرق وأحساس التعلق بأي شيء بالنسبالي عادي الشعر هيطول مفيش حاجة يعني”.

أسما شريف منير، فيتو

وظهرت الفنانة أسما شريف منير على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة الدراما في دورته الثانية المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة.

ويعتبر هذا الظهور الأول للفنانة أسما شريف منير بعد حلق شعرها بالكامل بسبب أزمتها الصحية الأخيرة.

وقررت أسما شريف منير حلق شعرها بالكامل وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا وتسببت في معاناتها مع الغدة.

وقالت “أسما”: “هو قرار مش صح خالص يعني بس أنا حاسة أني ببتدي حاجة جديدة من الأول شعري كان بيقع بطوله لأني عندي الغدة والغدة بتاعتي مش متظبطة وكان شعري بيقع كتل وحاولت أظبطه بكل الطرق وأحساس التعلق بأي شيء بالنسبالي عادي الشعر هيطول مفيش حاجة يعني”.