حورية: أنا نمبر وان ومش بتضايق لما حد يقول عليا رقاصة (فيديو)

الراقصة حورية، قالت الراقصة حورية: "بشتغل في حفلات الساحل الشمالي اللي في النهار، وأي حفلات أخرى 8 أغاني، وبلبس خلالهم بدلتين رقص".

أغلى راقصة في مصر

وبسؤالها: "أنتِ أغلى رقاصة في الساحل؟" علقت حورية ضاحكة من سؤال الكاتب الصحفي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أنت كدا بتزنقني، بس أنا ما أعرفش غيري بياخد كام علشان ما أقولش أغلى راقصة ولا لأ، بس احنا بندفع ضرائب وبيتم دفعها شهريًّا وسنويًّا على حسب عدد الحفلات وبيتم دفع 10 إلى 14% من ثمن الحفلة".



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الفارق بين الراقصة المصرية والأجنبية

ولفتت: "احنا اللي بدعنا الرقص الشرقي وفي راقصات أجنبيات كويسين ولكن اللي بيميزنا الروح، والرقص موهبة بس ما حدش علمني الرقص، مش بضايق لو حد قال لي رقاصة".



نمبر وان الرقص الشرقي

وأشارت: "أنا من أوائل الرقاصات في مصر وبكل تأكيد أنا نمبر وان، ونجحت لما ركزت في نفسي أوي وما بصيتش لحد، ولما الصيف يخلص هرجع أرقص في القاهرة".



وكانت الراقصة حورية، أثارت عاصفة من الجدل بعد انتشار مقاطع فيديو لها، لحفلاتها في الساحل الشمالي، ظهرت فيها تمارس الرقص بطريقة غير لائقة مرتدية بدلة رقص تخالف الشروط المنصوص عليها رقابيًّا.

وتعرضت حورية لهجوم حاد من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بدل الرقص المثيرة، التي أعتبرها البعض مخالفة للذوق العام وتخدش الحياء، كما انتقد آخرون طريقة رقصها علي المسرح.

الراقصة الاستعراضية حورية تبلغ من العمر 23 عامًا حسبما أكدت في تصريحات سابقة لها، وهى غير متزوجة، كما انتشرت أنباء متضاربة خلال الأيام الماضية حول أجرها في حفلات الساحل، وسط مزاعم بوصوله لـ 100 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.