بعد انتقاد الراقصة حورية، نجوى فؤاد لـ "فيتو": لو واحدة قدمت شيئا فاضحا تتحاسب

كشفت الفنانة نجوى فؤاد مواصفات بدلة الرقص المناسبة للراقصة الاستعراضية، وذلك بعد الهجوم الحاد التي تعرضت له الراقصة الاستعراضية حورية، عقب الظهور الأخيرة بشكل غير لائق في مجموعة حفلات بالساحل الشمالي، الأمر الذي دفع الجمهور لانتقادها لمخالفة الآداب العامة.

نجوي فؤاد تكشف مواصفات بدلة الرقص

وقالت نجوى فؤاد في تصريح خاص لـ"فيتو": “بالطبع بدلة الرقص لها شكل معين لكن وإحنا كشرقيين صنعنا لبدلة الرقص شكل معين منذ بداية الرقص، ونتطور في ألوانها ونوعية قماش البدلة اللي هي المفروض تكون مغطية الجسم”.

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وأضافت: لو هناك راقصة خالفت هذه القواعد وقدمت شيئا فاضحا من المفترض أن المصنفات تحاسبها.

و تابعت:" وفي وقت ما كنا نسافر إلى بلدان كثيرة ومن أبرزهم أمريكا لترويج السياحة ونعود بجوائز بالإضافة إلى أننا كنا نأخذ أحصنة معنا على الطائرة هناك أشياء كثيرة من المفترض أن الرقابة والمصنفات تركز معها.

وكانت الراقصة حورية، أثارت عاصفة من الجدل بعد انتشار مقاطع فيديو لها، لحفلاتها في الساحل الشمالي، ظهرت فيها تمارس الرقص بطريقة غير لائقة مرتدية بدلة رقص تخالف الشروط المنصوص عليها رقابيا.

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وتعرضت حورية لهجوم حاد من قبل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بدل الرقص المثيرة، التى أعتبرها البعض مخالفة للذوق العام وتخدش الحياء، كما انتقد آخرون طريقة رقصها علي المسرح.

الراقصة الاستعراضية حورية تبلغ من العمر 23 عاما حسبما أكدت في تصريحات سابقة لها، وهى غير متزوجة، كما انتشرت أنباء متضاربة خلال الأيام الماضية حول أجرها في حفلات الساحل، وسط مزاعم بوصوله لـ 100 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.