بعد انتقاد مظهر الراقصة حورية، صوفينار توضح مواصفات بدلة الرقص

كشفت الراقصة الاستعراضية صوفينار مواصفات بدلة الرقص المناسبة، وذلك بعد الهجوم الحاد التي تعرضت له الراقصة الاستعراضية حورية، عقب ظهور الأخيرة بشكل غير لائق في مجموعة حفلات بالساحل الشمالي، الأمر الذي دفع الجمهور لانتقادها لمخالفة الآداب العامة.

صوفينار تكشف شروط بدلة الرقص المحترمة

وقالت الراقصة صوفينار في تصريح خاص لـفيتو: إن “هناك قوانين في مصر الراقصة تلتزم بها، وهذه القوانين حددت المواصفات الملائمة لبدلة الرقص ”المحترمة"".

ولفتت فى سياق توضيحها لمواصفات بدلة الرقص، إن ومن أبرزها ارتداء شورت تحت البدلة، وهذا الشرط الذي أعلمه والتزم به، لكن باقي المواصفات ليس لي علاقة بها".

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وأضافت: "ولكن مش أنا اللي هقول مين بيلبس كويس ومين مش بيلبس كويس دا شئ مش بتاعي".

وكانت الراقصة حورية، أثارت عاصفة من الجدل بعد انتشار مقاطع فيديو لها، لحفلاتها في الساحل الشمالي، ظهرت فيها تمارس الرقص بطريقة غير لائقة مرتدية بدلة رقص تخالف الشروط المنصوص عليها رقابيا.

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و تعرضت حورية لهجوم حاد من قبل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بدل الرقص المثيرة، التى أعتبرها البعض مخالفة للذوق العام وتخدش الحياء، كما انتقد آخرون طريقة رقصها علي المسرح.

الراقصة الاستعراضية حورية تبلغ من العمر 23 عام حسبما أكدت في تصريحات سابقة لها، وهى غير متزوجة، كما انتشرت أنباء متضاربة خلال الأيام الماضية حول أجرها في حفلات الساحل، وسط مزاعم بوصوله لـ 100 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.