نجاح كبير لشركة كاونسل ماسترز في حفل توزيع جوائز Star Scrapers بالعلمين الجديدة

حققت شركة كاونسل ماسترز بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحا كبيرا فى حفل توزيع جوائز Star Scrapers (جوائز تكريم العظماء) الذي انطلق مساء الخميس 24 أغسطس 2023 في نسخته الأولى، نسخة الدراما بالتزامن مع فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما وذلك في نورث سكوير مول بالعلمين الجديدة، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة، وعبروا عن قوة مصر الناعمة من خلال الأعمال الدرامية ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع أنحاء الوطن العربي.



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وشهد الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسط إقبال منقطع النظير وحضور العديد من نجوم الدراما والسينما والمسرح ورواد الفن المصري، ونجوم المجتمع وعدد كبير من الشخصيات العامة وصناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على متابعة كافة فقرات الحفل التي امتدت لما بعد منتصف الليل، وسط استعدادات شاملة بنورث سكوير مول الذي يعد أهم وأكبر مستضيف للفعاليات الكبرى والأحداث الهامة بالعلمين الجديدة، بالإضافة الى كونه المركز التجاري والترفيهي لمدينة العلمين الجديدة، واعتمادا على ما تمتلكه شركة كونسل ماسترز، من إمكانيات وخبرات فى إدارة وتشغيل المراكز التجارية والمشروعات السياحية الكبرى، وفقًا لأحدث المعايير العالمية والسياحية لإتاحة تجربة جديدة للمصريين والأجانب، عن طريق استقطاب العلامات التجارية والمحلية والعالمية الكبرى وإقامة العديد من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الفنية، والرياضية والثقافية والموسمية.



وقال جورج ميتري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، إن حفل توزيع جوائز العظماء StarScrapers يعد دليل على قدرة نورث سكوير وإمكانياته الكبرى كمركز شامل يستطيع استقبال الفعاليات الكبرى، موضحا أن إقامة مهرجان القاهرة للدراما ضمن فعاليات الموسم الصيفي لعام 2023 يعطى دورته الثانية طابعا خاصا واستثنائيا، وبما يليق بالمهرجان الذي كرم العديد من نجوم الدراما المصرية، وأكد أن كاونسل ماسترز تحرص على إدارة وتشغيل الوجهات السياحية والتجارية والترفيهية الكبرى في مصر، وقد شهد الموسم الصيفي العديد من الفعاليات الكبرى التي ساهمت في الترويج للسياحة بالعلمين الجديدة، كمدينة حديثة، وباعتبارها من مدن الجيل الرابع ومركزا للثقافة والفن والموضة والابتكار.



وأضاف متري أن الحفل حرص على تكريم أبرز نجوم الفن الذين أثروا في تاريخ الدراما المصرية، بالإضافة إلى توزيع الجوائز لأفضل الأعمال الدرامية وصناعها خلال عام 2023، لتعزيز استمرار ريادة مصر للدراما في الوطن العربي، ومساهمة العلمين الجديدة في تنمية صناعة الفن والإبداع، مشيرا إلى أن أحد أهم الفقرات التي تضمنها مهرجان القاهرة للدراما، هو الحفل الذي أحياه المطرب الكبير ونجم الجيل تامر حسني والذي حصل على Star Scrapers.