جامعة المنصورة الجديدة تحصد المركز الأول بمسابقة MOSAIC

حصدت جامعة المنصورة الجديدة المركز الأول على مستوى الجامعات الحديثة بمسابقة MOSAIC (أفضل جامعة في الابتكار والتعاون مع الصناعة).

جامعة المنصورة الجديدة، فيتو

وذلك تحت رعاية وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور ولفيف من رؤساء الجامعات.

قام بتسليم درع المركز الأول لجامعة المنصورة الجديدة بمسابقة MOSAIC لرئيس الجامعة الدكتور معوض محمد الخولي على مستوى الجامعات حديثة الإنشاء في السنوات الخمس الأخيرة بمسابقة MOSAIC (أفضل جامعة في الابتكار والتعاون مع الصناعة).

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جامعة المنصورة الجديدة

الجدير بالذكر أنه تم إعلان نتيجة مسابقة MOSAIC وتكريم الفائزين بها، على هامش فعاليات المجلس الأعلى للجامعات القادم والمقرر انعقاده في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقد كلف " الخولي " عميد كلية الهندسة الدكتور وائل صديق كمنسق لجامعة المنصورة الجديدة بالمسابقة

وقد اثنى رئيس الجامعة على أداء الفريق كاملا وتوجيه الشكر لهم ولجميع منسوبي جامعة المنصورة الجديدة على هذا الإنجاز الذي يشير بأن الجامعة تسير علي الطريق الريادة، ويأتي هذا من رؤية وتعليماته رئيس الجامعة منذ اليوم بربط الطلاب بالجامعة بجميع الكليات والبرامج المختلفة مع الصناعة وتوجيههم إلى الابتكار وتطبيق أفكارهم الأكاديمية بالتعاون مع المواقع والمؤسسات الصناعية.

وتهدف مسابقة MOSAIC إلى تحديد وقياس مستوى الابتكار والتعاون مع الصناعة في جميع الجامعات( الحكومية -الأهلية - الخاصة- التكنولوجية)، وأيضًا المراكز والمعاهد البحثية على مستوى جمهورية مصر العربية، وانطلقت النسخة الأولى للمسابقة في العام الأكاديمي الحالي 2022-2023، وذلك استكمالا لمسابقة (أفضل جامعة في الابتكار والتعاون مع الصناعة) والتي تمت في العام الأكاديمي السابق.

وأضاف الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية البتكرين والنوابغ، أن هذه المحاور الرئيسية احتوت على 17 مجالًا، والتي احتوت بدورها على 93 مؤشرًا فرعيًّا لقياس الابتكار والتعاون مع الصناعة، مشيرًا إلى أن مسابقة MOSAIC انطلقت في نسختها الأولى للعام الأكاديمي الحالي 2022-2023 وذلك بمخاطبة جميع الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية، وقد ترشح للمسابقة 39 جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، و12 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، بإجمالي 51 جامعة ومركزًا بحثيًّا، مؤكدًا أنه تم التقييم النهائي وتحديد الفائزين على مستوى جميع المحاور بشكلٍ عام، والفائزين على مستوى كل محور من محاور التقييم.

حضر فعاليات الحفل د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ولفيف من الوزارة ورؤساء الجامعات.