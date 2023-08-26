السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 8 أشخاص بتهمة سرقة متعلقات المواطنين وبطاريات السيارات بالقاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية  جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

ونجحت الجهود بمديرية أمن القاهرة فى ضبط ٨ أشخاص لارتكابهم وقائع سرقات الشقق ومتعلقات المواطنين وبطاريات السيارات والإطارات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

 

وجاء جهود ضبط المتهمين: 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

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▪ ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) حال شروعه فى سرقة "جهاز كاسيت" من داخل سيارة بأسلوب "الفك"، وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه عدد 7 وقائع سرقة، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (له معلومات جنائية) "أمكن ضبطه".

▪ ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) لقيامه بسرقة "ريادتير" من داخل سيارة بأسلوب "الفك" حال توقفها بدائرة القسم، وبمناقشته اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة "البطاريات، الردياتيرات" من داخل السيارات بأسلوب "الفك"، وأقر بإرتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه والأدوات المستخدمة.

 

▪ ضبط (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامه بسرقة إحدى السيدات أثناء توصيلها والاستيلاء منها على (مبلغ مالى عملات "أجنبية، محلية") باستخدام سلاح أبيض.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

▪ ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة من داخل "فيلا" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهم (مبلغ مالى – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".. وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

▪ وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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