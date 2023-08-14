ضبط 30 قطعة سلاح نارى و4 قضايا مخدرات خلال حملة بأسوان وسوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتى أمن (أسوان – سوهاج) حملات أمنية مكبرة؛فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها بمديرية أمن أسوان عن ضبط قطعتين سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (متهمين " لأحدهما معلومات جنائية").



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وضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)و تنفيذ 806 أحكام قضائية متنوعة.

مديرية أمن سوهاج

ضبط 28 قطعة سلاح نارى عبارة عن 3 بنادق آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – 2 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى بحوزة 16 متهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.