السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بحوزة سائق سيارة نقل بالتجمع

السجائر، فيتو
السجائر، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم محافظة المنيا) حال قيادته سيارة نقل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (١٠٠ كرتونة بداخلهم 50 ألف علبة سجائر "جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر").

 

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتحصله عليها من (تاجر - مقيم بمحافظة الشرقية) لتوصيلها (لأحد الأشخاص بمحافظة المنيا) نظير تحصله على مبلغ مالى.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (مالك محلات لبيع السجائر ومنتجات التبغ) بإدارة (مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الأول) لتخزين كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبط المسئول عنه وبالتفتيش في حضوره عُثر على  (١٠٠ كرتونة بداخلهم 50 ألف علبة سجائر "جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر").

بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب بأسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة احتكار السلع

وهناك عقوبات رادعة في القانون ضد استغلال التجار، مضيفًا: «احتكار السلع يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه».

وجاءت المادة رقم 71 من 181 لسنة 2018 في شأن إصدار قانون حماية المستهلك، موضحة عقوبة احتكار السلع التجارية، وجاءت المادة رقم 8 من القانون ذاته تحظر احتكار السلع التجارية».

 

ووضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات الصريحة لهذا الفعل، حيث ان التلاعب بأسعار السلع التجارية يعتبر استغلالًا لارتفاع الأسعار، ويعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

وهناك حالات تشدد فيها العقوبة، وهي أن يكون التلاعب في أسعار سلع أساسية، فاذا جاء التلاعب في أسعار سلع مثل الخبز أو وقود أو لحوم وغيرها من السلع الأساسية، يضاعف الحد الأقصى للحبس.

و نصت المادة 346 من قانون العقوبات، يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة، إذا حصلت تلك الحيلة في ما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استغلال التجار احتكار السلع التجارية النيابة العامة

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