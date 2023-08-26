السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط صاحب أكاديمية وهمية بزعم توفير فرص الدراسة بالجامعات العربية والأجنبية

شهادات دراسية، فيتو
شهادات دراسية، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط  أكاديمية وهمية بزعم توفير فرص الدراسة بالجامعة العربية والأجنبية مقابل مبالغ مالية تتجاوز لـ 100 ألف جنيه لكل طالب.

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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية إحتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

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وأضافت التحريات، أنها حاصلة عــلى وكـــالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافًا للحقيقة– وإتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة وعقب إفتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة  خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية بإسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامى".   


وبمواجهة المتهم  بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ظاهرة إنشاء مراكز تعليمية وهمية وإستخدامها فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى استكمال دراستهم بالخارج.

 

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