مقتل عامل بوابل من الرصاص على أيدي مسجل خطر فى الدقهلية
لقى عامل مصرعه بوابل من الرصاص على أيدى مسجل خطر فى الدقهلية بسبب خلافات سابقة وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة.
كشف ملابسات مقتل عامل فى الدقهلية
تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية اخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل مقيم بدائرة المركز "مُصاب برش خرطوش وتوفـى عقب وصوله.
وبالإنتقال وسؤال شقيقه مزارع قرر أنه حال تواجد المجنى عليه بالأرض الزراعية خاصته فوجئ بتواجد أحد الأشخاص"لا يعلمه" ولدى إستبيانه أمره حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش - عد من الطلقات.
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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