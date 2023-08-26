السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء كينيا لمدة 10 ساعات والسبب مجهول

كينيا، فيتو
كينيا، فيتو

استيقظت كينيا، صباح السبت لتجد نفسها بدون كهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي غير المبرر ما أدى إلى إغلاق المطار الدولي الرئيسي في البلاد وأدى إلى اعتذار علني نادر من قبل وزير في الحكومة. وتأثرت المستشفيات الكبرى وحتى مجمع مكتب الرئيس.

قال وزير النقل كيبتشومبا موركومين في بيان قرب منتصف الليل: ”أنا آسف حقا لما حدث … ليس هناك عذر يستحق الإبلاغ عنه، وليس هناك سبب يجعل مطارنا في ظلام دامس”.

يأتي هذا الانقطاع الأخير الذي يؤثر على جزء كبير من البلاد قبل أسابيع فقط من استضافة حكومة كينيا لقمة المناخ الإفريقية الأولى، حيث ستكون الطاقة عنصرًا أساسيًا في جدول الأعمال.

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وتحصل كينيا على كل طاقتها تقريبًا من مصادر متجددة، لكن البنية التحتية وسوء الإدارة المزعوم لا يزالان يمثلان مشكلة في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 50 مليون نسمة.

 

انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء كينيا

وأعلنت شركة كينيا باور، التي تمتلك الحكومة معظمها، في بيان مقتضب عن ”اضطراب في النظام أدى إلى انقطاع إمدادات الطاقة” في أجزاء من البلاد.

بعد منتصف الليل بقليل، أفادت التقارير بعودة الطاقة إلى منطقة جبل كينيا، التي كانت معقلًا سياسيًا منذ فترة طويلة، وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى وجود خلل في محطة توليد الكهرباء.

وفي حوالي الساعة الثالثة صباحًا، قالت شركة كينيا باور إن الكهرباء عادت إلى المطار الدولي في العاصمة نيروبي ومناطق حيوية أخرى في منطقة العاصمة.

 

خلل في محطة توليد الكهرباء

مع ذلك، قالت ثلاثة من أكبر مستشفيات نيروبي – ومقرها الحكومي، وهو موقع مكتب الرئيس ويليام روتو – لوكالة الأسوشيتدبرس إنهم ما زالوا يستخدمون المولدات بعد ساعات من تأكيد شركة كينيا باور.

وامتد انقطاع التيار الكهربائي إلى ما بعد 12 ساعات. ولم نتمكن من إجراء اتصال إلى قسم الاتصالات بشركة كينيا باور.

 

السياحة جزءًا مهمًا من اقتصاد كينيا

وتعد السياحة جزءًا مهمًا من اقتصاد كينيا، وسرعان ما نشر المسافرون الذين تقطعت بهم السبل صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي للمطار المظلم. قالت هيئة المطارات الكينية إن مولدًا يخدم المحطة الرئيسية فشل في العمل بعد انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد.

في الوقت نفسه، استيقظ الكينيون الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة ليجدوا طعامًا فاسدًا ونفاد بعض خيارات الطاقة الاحتياطية.

وكان آخر انقطاع للتيار الكهربائي على المستوى الوطني في شهر مايو.

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