أول تعليق من سترلينج بعد فوز تشيلسي الأول بالدوري الإنجليزي

علق رحيم سترلينج على فوز تشيلسي على ضيفه لوتون تاون 3-0 مساء الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سترلينج هدفين وصنع الثالث في فوز فريقه الأول هذا الموسم، أمام لوتون تاون.

وقال سترلينج في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كنت سعيدًا، من الواضح أننا بدأنا بشكل جيد أمام ليفربول، وبعد الخسارة أمام وست هام كنا بحاجة لتحقيق الفوز هنا".



وواصل سترلينج: "كان هناك بعض الإحباط من نفسي في الموسم الماضي، لأنني شعرت وكأنني أعود دائمًا وظهري إلى المرمى. كنت ألعب بعمق بعض الشيء ولم أعط نفسي فرصًا كافية للدخول إلى منطقة الجزاء".

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وشدد: "أجريت محادثة مع المدرب الأسبوع الماضي، وأعرف بالضبط ما يحتاجه مني، أحتاج إلى الوقوف في الخلف والقيام بما أفعله وقيادة اللاعبين، وهذا هو الوقت الذي أكون فيه أكثر فعالية".

وأردف: "جئت في فترة صعبة وانتهى كل شيء.. ألقيت نظرة على نفسي، وأنا شخص أحاول دائمًا تحليل ما أفعل، وما الأخطاء التي قمت بها وما يمكنني تغييره".

وأتم: "أريد استعادة هوسي بكرة القدم. كرة القدم فقط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولا شيء آخر، والتركيز على الأداء العالي والأهداف والتمريرات الحاسمة".

حقق تشيلسي الفوز الأول في الدوري على حساب لوتون تاون 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، مساء الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ولوتون تاون

وأحرز رحيم سترلينج ثنائية لفريق تشيلسي في الدقيقتين 17 و68، فيما عزز نيكولاس جاكسون تقدم البلوز بالهدف الثالث في الدقيقة 75 ليحصد تشيلسي أول فوز بالدوري هذا الموسم ويصل للنقطة الرابعة بعدما تعادل مع ليفربول 1-1 في الجولة الأولى وتلقى الخسارة في الجولة الثانية أمام وست هام 3-1.

وكان ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، كشف عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه لوتون تاون على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة النجم الإكوادوري، مويسيس كايسيدو، القادم هذا الصيف من برايتون.

تشكيل تشيلسي

سانشيز - ديساسي - سيلفا - كولويل - جوستو - فيرنانديز - جالاجار - كايسيدو - تشيلويل - سترلينج - جاكسون.

ويتواجد على مقاعد بدلاء تشيلسي: بيرجستروم - بيتش - هومفريس - كوكوريا - ماتسين - أوجوشوكو - موريرا - مادويكي - بورستو.

تشكيل لوتون تاون

كامينسكي - كابوري - بوركي - لوكير - بيل - جيليس - ناكامبا - باركلي - تشونج - موريس - أديبايو.