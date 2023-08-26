السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، الجولة الثالثة تشهد فوز النصر وأول تعادل سلبي

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

الدوري السعودي، سجلت الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، أول تعادل سلبي هذا الموسم  بعدما انتهت مباراة الفيحاء والحزم 0-0.

وسجل لاعبو الدوري السعودي في الجولة الثالثة 22 هدفا وكانت الأفضلية للثلاثي الاتحاد والهلال والنصر خارج ملاعبهم، أمام الرياض 4-0، والرائد 4-0، والفتح 5-0 على الترتيب.

 

النصر يحقق أول فوز بالدوري

كما قاد الأسطورة كريستيانو رونالدو فريق النصر لتحقيق أول فوز بـ 5 أهداف هذا الموسم، بعدما سجل "الهاتريك" الأول في الموسم الحالي.

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وجاءت خماسية النصر عن طريق ساديو ماني “هدفين” وكريستيانو رونالدو "هاتريك".

 

الهاتريك الثالث لرونالدو بالدوري السعودي

وأصبح هذا ثالث هاتريك لرونالدو في الدوري السعودي، حيث سجل الموسم الماضي، رباعية في مرمى الوحدة، وثلاثية أمام ضمك.

 

وحصل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، على كرة مواجهة الفتح  بعدما سجل ثلاثية  في ختام الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.  

وحقق النصر فوزه الأول بالدوري السعودي، على الفتح 5-0 بعد هزيمتين متتاليتين أمام الاتفاق 2-1، ثم التعاون 2-0.

وحصل رونالدو على كرة الهاتريك من الحكم عبد الله الحربي بعد توقيع الأخير عليها، قبل أن يلتقط "الدون" عدة صور مع الكرة.


ويعد الهاتريك أول أهداف رونالدو في دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، بعدما فشل في التسجيل ضد التعاون وغاب عن مواجهة الجولة الافتتاحية أمام الاتفاق.

 

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو،  بعد فوز النصر السعودي على الفتح بخماسية نظيفة، وتسجيله أول هاتريك هذا الموسم، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

وقال رونالدو، في تصريحات عقب المباراة: "كنا نعرف أهمية المباراة، لعبنا بشكل جيد واستطعنا تحقيق الانتصار".

وواصل: "سعيد بالانتصار وسعادتي أكبر بفرحة جمهورنا الذي وقف معنا وساندنا وكان عونًا لنا، الفوز جاء بمجهود وتعاون الجميع، وليس بمجهودي وحدي".

 

وشدد رونالدو: "نتحسن من مباراة لأخرى، وسنواصل العمل لتحقيق الانتصارات، سعيد بوجودي في المملكة، والدوري السعودي يزداد قوة باستقطاب النجوم".

وأتم: "ما زالت عند رأيي بأن الدوري مرشح ليكون واحد من أقوى الدوريات على مستوى العالم، وأنا سعيد بذلك، ما يمنحني طاقة إيجابية لتقديم أفضل ما لدي".

وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، رقمًا جديدًا في الدوري السعودي بعدما صنع وسجل في مباراة واحدة لأول مرة منذ انضمامه إلى العالمي في يناير الماضي.

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني لاعبًا النصر السعودي، فريقهما لاكتساح الفتح بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

رونالدو وماني يقودان النصر لاكتساح الفتح في أول انتصار بـ الدوري السعودي

رونالدو يحقق رقما جديدا في الدوري السعودي خلال مباراة النصر والفتح

أهداف مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل ثلاثية “هاتريك” لفريقه النصر السعودي كما صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، قبل أن يضيف اللاعب السنغالي الهدف الرابع أيضًا.

 

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