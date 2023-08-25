رونالدو وماني يقودان النصر لاكتساح الفتح في أول انتصار بـ الدوري السعودي

الدوري السعودي، قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني لاعبا النصر السعودي، فريقهما لاكتساح الفتح بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل ثلاثية لفريقه النصر السعودي كما صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، قبل أن يضيف اللاعب السنغالي الهدف الرابع أيضا.

أحداث مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

بدأ النصر السعودي المباراة بضغط قوي وسيطر على مجريات الأمور بفضل عدد كبير من النجوم في صفوفه على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأوتافيو وإيمريك لابورت ومارسيلو بروزوفيتش.

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مرت الدقائق الـ10 الأولى بسيطرة فعلية لفريق النصر السعودي دون خطورة حقيقية على مرمى الفتح، وكانت أول الفرص في الدقيقة 17 بعد تصويبة من رونالدو من يسار منطقة الجزاء لصالح النصر لكنها ارتطمت بدفاع الفتح ومرت إلى ركلة ركنية، لعبها بروزوفيتش ولكن شتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 19، أرسل سلطان الغنام لاعب النصر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء سددها أوتافيو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر، ثم تبعها تسديدة أخرى من أوتافيو مرت أعلى العارضة في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 27، نجح النصر السعودي في فك شفرة دفاع الفتح عن طريق ساديو ماني، بعد تبادل للكرة بين لاعبي النصر لتصل إلى كريستيانو رونالدو الذي مررها بطريقة مميزة لتصل إلى ماني لعبها “لوب” كرة من فوق حارس مرمى الفتح داخل الشباك.

رونالدو وماني يقودان النصر لاكتساح الفتح وأول انتصار في الدوري السعودي، فيتو

وفي الدقيقة 32، أهدر كريستيانو رونالدو فرصة الهدف الثاني للنصر بعد كرة عرضية من سلطان الغنام على رأس رونالدو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 38، أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريقه النصر الذي استغل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من سلطان الغنام على رأس رونالدو الذي سدد كرة سكنت الشباك، لينتهي الشوط بتقدم النصر بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة النصر وضغطه من أجل تسجيل الهدف الثالث، قبل أن يتلقى مارسيلو بروزوفيتش بعد تدخل على لاعب الفتح في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 58، استغل أرسل مارسيلو بروزوفيتش كرة طولية رائعة من إلى عبد الرحمن غريب الذي مرر الكرة إلى رونالدو بعد خروج حارس المرمى ليسدد الكرة في المرمى الخالي، مسجلا الهدف الثالث.

بعدها حول لاعبو فريق الفتح على استحياء تعديل النتيجة، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وفي الدقيقة 81، استغل ساديو ماني كرة كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق عبد الرحمن غريب ليسددها ماني قوية داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع لعب نواف البوشل لاعب النصر تمريرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لصالح النصر لتصل إلى رونالدو الذي سدد الكرة في المرمى الخالي من حارسه، لينتهي اللقاء بفوز كبير للنصر بخماسية نظيفة، ويحقق الفريق أول انتصاراته في الدوري السعودي بالموسم الحالي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق النصر إلى 3 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط في المركز السابع.

وشهد تشكيل النصر السعودي لمواجهة الفتح في الدوري السعودي تواجد الثنائي أوتافيو وإيمريك لابورت ثنائي النصر الجديد بعد انضمامهما خلال الأيام القليلة الأخيرة لدعم صفوف العالمي.

فيما شهدت المباراة غياب أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا بسبب الإصابات.

تشكيل النصر أمام الفتح في الدوري السعودي، فيتو 1

تشكيل النصر السعودي أمام الفتح في الدوري السعودي

لعب النصر أمام الفتح بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – إيمريك لابورت – جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.