تخصيص سيارة أشعة مقطعية متنقلة لأهالي مدينة جمصة
أعلنت صحة الدقهلية توفير سيارة أشعة مقطعية متنقلة لأهالي مدينة جمصة، ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوفير الخدمات الطبية لجميع المراكز والمستشفيات.
وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن توفير سيارة أشعة مقطعية متنقلة لأهالي مدينة جمصة خلال فترة الصيف وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة والمجتمع المدني لمدة 15 يومًا.
وأضاف مكين أنه تم التواصل مع الإدارة العامة للأشعة من خلال مديرية الشؤون الصحية ممثلة في الدكتورة هبة الشريف مدير عام إدارة الطب العلاجي لتوفير جهاز اشعة مقطعية متنقلة لبعض المستشفيات التي لا تتوافر بها الخدمة وتم تحديد مستشفى جمصة ومستشفى المطرية بشكل مبدئي.
كما أوضح أنه تم تجهيز وبدء العمل بالسيارة في نفس يوم وصولها على أن تبقى لتقديم الخدمة بمدينة جمصة لمدة أسبوعين ومن ثم تنتقل إلى مستشفى المطرية المركزي.
وأعرب وكيل الوزارة عن عميق شكره وتقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشؤون الأشعة والمشرف العام على الإدارة العامة للاشعة لسرعة الاستجابة مثمنًا بالوقت ذاته جهود إدارة الطب العلاجي بقيادة الدكتورة هبة الشريف ومشرفي الأشعة بالمديرية.
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