الصحة: 381 ألف متردد على مستشفيات الحميات استفادوا من الخدمة الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 381 ألفا و607 مترددين على العيادات الخارجية والطوارئ بمستشفيات وأقسام الحميات بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الماضي.

مستشفيات وأقسام الحميات

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات وأقسام الحميات استقبلت 292 ألفا و333 مريضا بالعيادات الخارجية، و89 ألفا و274 مريضا بأقسام الاستقبال والطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ 474 مريضا بالرعايات المركزة والمتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية.

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مستشفى حميات العباسية

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم المرور على مستشفيات حميات العباسية وطوخ وصدر المنزلة وبسيون ودسوق والمنصورة، لمتابعة مؤشرات الأداء وأعمال التطوير، كما تم رفع درجة الاستعداد لجميع مستشفيات الحميات للتعامل مع حالات الاجهاد الحراري.

وفي مجال علاج أمراض الرمد، أشار الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أن مستشفيات الرمد أجرت 1885 عملية نوعية خلال الفترة نفسها، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص العيون، مؤكدا استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان إعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.

وتابع «النادي» أنه تم إجراء 45 عملية رمد ضمن قافلة طبية تم تنفيذها بمحافظة شمال سيناء للمساهمة في القضاء على حالات قوائم الانتظار، مضيفا أنه تم عقد 10 دورات تدريبية لأطباء الرمد بمستشفيات الرمد النوعية لتدريبهم على كل جديد في مجال طب وجراحة العيون، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ 7 ملايين و585 ألف مواطن من خلال عيادات الأسنان في الوحدات الصحية والمستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 55 ألفا و729 ندوة تثقيفية وتوعوية متخصصة، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين المترددين على القوافل العلاجية بجميع المحافظات، حيث قامت بتوعية 543 ألفا و672 مواطنا.

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ 8 آلاف و453 مواطنا من خلال 47 قافلة علاجية متخصصة تم تقديمهم خلال الفترة نفسها، منوهًا أنه سيتم إطلاق 60 قافلة أخرى بمختلف المحافظات، خلال النصف الثاني من العام.

وتابع «عبد الغفار» أنه وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، تم المرور على 101 وحدة طب أسنان وقسم للأسنان بالمستشفيات بمختلف المحافظات، لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان للوقوف على الخدمات ذات الجودة العالية والأماكن التي تحتاج لتجديد أو استحداث خدماتها، منوهًا إلى تفعيل الميكنة وتوحيد نماذج الفحص والتسجيل الطبي والمستلزمات الخاصة شهريًا بكل عيادة لطب الفم والأسنان على مستوى الجمهورية، ضمن النظام الالكتروني الموحد.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى أنه تم تدريب 6 آلاف و992 طبيب أسنان و142 فني تمريض بجميع المحافظات على أحدث الخدمات، لرفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، كما تم تدريب 4 آلاف و386 طبيب أسنان امتياز بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.