أخبار الاقتصاد اليوم.. تعليق وزير المالية على انضمام مصر للبريكس.. ارتفاع جديد فى أسعار الذهب.. وزيادة تتراوح من 40 إلى 100 فى ثمن حلوى المولد النبوي

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد.

أول تعليق من وزير المالية على انضمام مصر لتجمع البريكس

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، ولفت إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «البريكس».

Advertisements

وأضاف الوزير، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «البريكس» يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

وأشار الوزير، إلى أن انضمام مصر لتجمع « البريكس » يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «البريكس» الذي يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.

وأكد الوزير، أننا نتطلع إلى أن يكون تجمع «البريكس» صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» ثم الحرب في أوروبا بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباء تمويلية ضخمة.

محمد معيط، فيتو

ارتفاع في أسعار الذهب، المؤشر العالمي مساء اليوم الجمعة 25-8-2023

المؤشر العالمي للذهب، شهد مؤشر الذهب ارتفاعا قويا في حركة التعاملات، وخلال هذه الفترة تحديدا انعكس هذا على السوق المحلي والذي يشهد تحركات صاعدة في سعر الجرام يوميا، حيث أن الذهب يعد ملاذا آمنا لأصحاب المحافظ الاستثمارية، وأداة استثمارية قوية بالإضافة لسندات الدولار والعقارات والتداول في البورصة بلا شك.

الذهب، فيتو

مؤشرات الذهب في البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2630 جنيه للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــا .

المعدن الأصفر فاجأ الجميع

المعدن الأصفر فاجأ الجميع وهناك حاليا صعود قوية في مؤشر الذهب التصحيحي العالمي عند المستوى 1936.70 دولار للأونصة الواحدة، وهذا بعدما جاء السعر للأونصة الواحدة هابطا من المستوى 1990 دولار للأونصة الواحدة كما أن هناك هبوطا من السعر العالمي حاليا في تلك الفترة بعد استمرار رفع سعر الفائدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الذهب في اتجاه هبوط منذ 8 أسابيع والهدف التالي هو 1940 نقطة لعقود فيوتشرز للذهب ولكن مع ذلك هناك مقاومة عنيفة لهذا السعر.

كما تشهد أسعار الذهب صعودا في حركة التداولات بالبورصة العالمية بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأمريكية في شكوك بشأن قوة سوق العمل الأمريكي وبالتالي مسار أسعار الفائدة القادم، حيث ارتفع سعر الذهب عند المستوى 1936.70 دولار للأونصة ليشهد تغيرات حول هذا المستوى.

مؤشرات الذهب، فيتو

ماذا تعرف عن رحلة الذهب عالميا ؟

ما يقرب من 75٪ من الذهب المتداول اليوم تم استخراجه منذ عام 1910 بالرجوع إلى بيانات مجلس الذهب العالمي فإن إجمالي كمية الذهب المستخرج في العالم حوالي 190 ألف طن، ويمكن تمثيل الكمية بمكعب بطول ضلع يبلغ حوالي 21 مترًا ؛ وبلغ احتياطي الذهب 54 ألف طن، وإذا كان سعر أونصة الواحدة حوالي 1.5 دولار أمريكي، فيعادل إجمالي قيمة التعدين حوالي 9 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 40٪ من تجارة الذهب الحالية التي نشأت في القارة السمراء القديمة أفريقيا، وبلغ إنتاجها ذروته عام 1970، حوالي 1480 طنًا، أي ما يعادل 79٪ من موارد الذهب العالمية.

أغلى علبة بـ1950 جنيهًا في المناطق الشعبية، قائمة أسعار حلوي المولد النبوي 2023

أسعار حلوى المولد النبوي 2023، يحتفل المصريون والمسلمون في شتى بقاع الأرض في يوم 26 سبتمبر المقبل بذكرى المولد النبوي الشريف، وتُعد حلوى المولد أهم العادات المصرية المتوارثة من العصر الفاطمي احتفالًا بالذكرى العطرة.

البدء في طرح حلوى المولد النبوي في المحلات خلال الأيام المقبلة

وتستعد محلات الحلويات لطرح حلوى المولد النبوي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق إلا 30 يومًا على ذكرى المولد، فيما عرضت بعض المحلات أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف، وطرح بعض الأصناف من الحلوى، لحين إتمام الاستعدادات النهائية بطرح الكميات، وتزين المحلات بالزينة المعبرة عن احتفالات المولد النبوي الشريف.

ارتفاع أسعار مدخلات صناعة حلوى المولد مقارنة بالعام الماضي

وارتفعت أسعار حلوى المولد هذا العام؛ متأثرة بالعديد من المتغيرات التي على رأسها زيادة سعر مدخلات صناعة حلاوة الولد مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفعت أسعار المكسرات بنسب تتخطى الـ 50% مقارنة بالعام الماضي، وارتفع سعر السكر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى سعر الدقيق ومكسبات الطعم، وغيرها من مدخلات صناعة الحلوى.

أسعار حلوى المولد 2023، فيتو

ارتفاع أسعار حلوى المولد بنسب تتراوح من 40% إلى 100% مقارنة بالعام الماضي

وبمقارنة أسعار حلوى المولد 2023 بسعرها في العام الماضي، نجد أن أسعار حلوى المولد ارتفعت بنسب تتراوح من 40 % إلى 100 % ارتفاعًا، إذ بلغ سعر 2 قرص حمصية نحو 34 جنيهًا في الموسم الحالي مقارنة بـ 16 جنيهًا خلال موسم المولد النبوي 2022.

فيما سجلت 3 قرص (1 علف + 2 حمصية) سعر 55 جنيهًا خلال هذا العام، مقابل 28 جنيهًا خلال موسم المولد النبوي 2022.

سعر علب حلوى المولد النبوي في عام 2023

وفيما يخص أسعار علب حلوى المولد النبوي في عام 2023، في المحلات الشعبية والأكثر انتشارًا في القاهرة تبدأ من 90 جنيهًا إلى 1950 جنيهًا للحجم الكبير والفاخر، وعلب حلوى المولد المصنوعة من الصفيح تبدأ من 850 جنيهًا إلى 1500 جنيه.

سعر علب حلوى المولد النبوي في عام 2022

وذلك بمقارنة أسعار علب حلوى المولد النبوي في عام 2022 التي كانت تبدأ من سعر 50 جنيهًا إلى 870 جنيهًا لعلب هدايا المولد النبوي الشريف الكبيرة الحجم، وعلب الصفيح من 480 جنيهًا إلى 900 جنيه.