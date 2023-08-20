أسعار الذهب اليوم، سعر الجرام قد يصل لـ 3000 جنيه محليا والمؤشر العالمى متذبذب

تشهد أسعار الذهب عالميا تذبذبا ملحوظا خلال هذه الفترة وهذا على عكس السوق المحلى والذى يشهد استعدادا للزيادة فى سعر الجرام والذى قد يتخطى حاجز الـ 3000 جنيه لعيار 24 ، ويمكن القول إن الذهب سيشهد ارتفاعا فى الأسعار الفترة المقبلة، حيث إنها الملاذ الآمن، كما أنها أداة استثمرية قوية ومن أمثلة تلك الأدوات، الدولار والعقارات والتداول فى البورصة.. الخ، ومع الوصول لتلك النقطة سيشهد سعر الذهب زيادة واضحة حسب تأكيد من خبراء ومحللى سوق المال المصري.

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مؤشرات الذهب، فيتو

كريم الدكرورى: السعر العالمى منخفض وارتفاع السعر المحلى الأيام القادمة ليكسر الـ 3000 للجرام

ومن جانبه قال كريم الدكرورى المحلل الفنى لمؤشرات الذهب عالميا لـ “ فيتو ”: يمكن القول إن هناك حاليا صعود واضح جليا فى مؤشر الذهب التصحيحى عند المستوى 1889.42 دولار للأونصة الواحدة، وهذا بعدما جاء السعر للاونصة الواحده هابطا من المستوى 1990 دولار للاونصة الواحدة.

وأضاف الدكرورى قائلا: هناك هبوط من السعر العالمى حاليا فى تلك الفترة بعد الرفع الطفيف فى سعر الفائده مايقارب الـ 25 نقطة اساس، وسيحدث هبوطا بكسر المستوى 1880 كهدف اولى ثم كسر المستوى 1875 كهدف ثانوى ثم كسر المستوى 1870 كهدف أخير.

مؤشرات الذهب في البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2549.93 جنيهًا للطلب، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــا .

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مؤشرات الذهب ، فيتو

التحليل الفني لمؤشر الذهب عالميا

الذهب في اتجاه هبوط منذ 8 اسابيع والهدف التالى هو 1880 نقطة لعقود فيوتشرز للذهب ولكن مع ذلك هناك مقاومة عنيفة لهذا السعر، وتشهد أسعار الذهب هبوطا في حركة التداولات بالبورصة العالمية بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأمريكية خلال الأسبوع الماضي في شكوك بشأن قوة سوق العمل الأمريكي وبالتالي مسار أسعار الفائدة القادم، حيث انخفض سعر الذهب عند المستوى 1889.42 دولار للأونصة ليشهد تغيرات حول هذا المستوى.

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رحلة الذهب عالميًّا

يمكن القول أن ما يقرب من 75٪ من الذهب المتداول اليوم تم استخراجه منذ عام 1910 بالرجوع إلى بيانات مجلس الذهب العالمي نقول إن إجمالي كمية الذهب المستخرج في العالم حوالي 190 ألف طن، ويمكن تمثيل الكمية بمكعب بطول ضلع يبلغ حوالي 21 مترًا ؛ أما بالنسبة لمترو الأنفاق العالمي بلغ احتياطي الذهب 54 ألف طن، إذا كان سعر أونصة الواحدة حوالي 1.5 دولار أمريكي، فيعادل إجمالي قيمة التعدين حوالي 9 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 40٪ من تجارة الذهب الحالية التي نشأت في القارة السمراء القديمة أفريقيا، بلغ إنتاجها ذروته عام 1970، حوالي 1480 طنًا، أي ما يعادل 79٪ من موارد الذهب العالمية.

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