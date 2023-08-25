فوائد التين البرشومي، يقوي العظام وينظم السكر بالدم ويحمي من السرطان

فوائد التين البرشومي، التين البرشومي من فاكهة الصيف المميزة واللذيذة التي لها عشاق كثيرون وينتظرها الكثير منهم فى موسمها.

وفوائد التين البرشومي، عديدة لقيمته الغذائية العالية وينصح الخبراء بتقديمه للكبار والصغار حفاظا على صحتهم.

القيمة الغذائية الموجودة في التين البرشومي

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن التين البرشومي من الفاكهة التى لها قمية غذائية عالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز وفيتامينات أ وسي بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.

Advertisements

فوائد التين البرشومي، فيتو

فوائد التين البرشومي

وأضافت منى، من فوائد التين البرشومي:-

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي والحديد.

يخفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم.

يقوي مناعة الطفل ويساعده فى مقاومة جميع الأمراض خاصة الفيروسية.

مهم لصحة الصغار حيث أن التين البرشومى يقوى عظام وأسنان الطفل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل الشعور بالإرهاق لاحتوائه على الماغنسيوم والبوتاسيوم.

مهم للرياضيين فهو يقلل الإصابة بالشد العضلى أثناء التمارين.

يقوى العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.

مهم لصحة الحوامل لقيمته الغذائية العالية التي تقوى مناعة المرأة الحامل وتساعد في نمو الجنين بشكل طبيعى.

يحتوى على نسبة عالية من الألياف وبالتالى يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ملين طبيعي قوى ومنظف جيد للقولون ويساعد فى تنظيم عملية الهضم.

يدر البول ويطرد السموم من الجسم وبالتالى يعزز صحة الكلى.

يحمى الاطفال من التقوس والكساح وهى اشهر الإصابات التى تنتشر بين الصغار.

يرطب الجسم لاحتوائه على العناصر المهمة ونسبة عالية من المياه.

يرطب الجسم لاحتوائه على العناصر المهمة ونسبة عالية من المياه. من الضرورى على الرياضيين تناوله لأنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة، لذا يجب تناوله باستمرار.

يرفع معدلات الذكاء والتركيز لأنه يحتوى على الأوميجا 3.

يحسن عملية الهضم لدى الصغار ويمنع إصابتهم بالإمساك فهو يعتبر ملين طبيعي لهم.

يقوى النظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

ينظم مستوى السكر والضغط بالدم.

يعتبر منشط جنسى طبيعي وقوى للرجال، ويعزز من صحة الحيوانات المنوية.

يعزز من صحة البويضات لدى النساء.

يعزز من صحة الجلد ويقاوم التجاعيد المبكرة والنمش وحب الشباب.

أضرار التين البرشومي

ورغم فوائد التين البرشومي إلا أنه لا يجوز الإفراط في تناوله، لأنه قد يسبب الحساسية، وأيضا الإكثار من تناوله يسبب سيولة الدم ومشاكل المعدة مثل الإسهال وآلام البطن، لذا يفضل تناوله باعتدال.