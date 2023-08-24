فوائد الفلفل الحار، يعالج مشاكل الجهاز الهضمي ويحرق الدهون

فوائد الفلفل الحار، للصحة ولمختلف أجهزة الجسم، عديدة وهامة، مما يجعل من الضروري إضافة الفلفل الحار للنظام الغذائي، فيحتوي الفلفل الحار على العديد من المغذيات النباتية الطبيعية، مثل مضادات الأكسدة، التي تعزز عمل أجهزة الجسم المختلفة.

فوائد الفلفل الحار

الفلفل الحار للصحة

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الفلفل الحار، للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

يحسن صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الفلفل الحار على مضادات أكسدة قوية، ومنها الكابسيسين، وواحدة من أكبر مزايا الكابسيسين هي مساهمته في صحة الأمعاء، كما يمكن أن يكون الفلفل الحار مضادًا لتهيج المعدة وطريقة رائعة لعلاج قرحة المعدة.

كما يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات الأخرى التي يمكن أن تهدئ مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، مثل اضطراب المعدة والغازات المعوية والإسهال والتشنجات، والفلفل الحار يحفز عصارة المعدة ويعمل ضد الحموضة في الجهاز الهضمي.

Advertisements

يعزز صحة القلب

من فوائد الفلفل الحار، أنه يساعد الدورة الدموية على أن تعمل بكفاءة، ويمنع أمراض القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويقلل من رواسب الدهون، وبالتالي يعكس تجلط الدم. كما أنه يوسع الأوعية الدموية للمساعدة في تدفق الدم.

يخفف آلام المفاصل

بسبب الخصائص القوية للكابسيسين الموجود في الفلفل في تخفيف الألم، يمكن وضعه على الجلد لتقليل مادة P الكيميائية، وهو العنصر الذي يحمل رسائل الألم إلى الدماغ.

يساعد على فقدان الوزن

يعمل الفلفل الحار على زيادة معدل الأيض عن طريق توليد العمليات الحرارية في الجسم والتي تولد الحرارة.

تستخدم هذه العملية الطاقة، وبالتالي تحرق سعرات حرارية إضافية. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تناول الفلفل الحار في وجبة الإفطار، يتم سد الشهية بقية اليوم، مما يساعد على فقدان الوزن.

يخفف من الصداع النصفي

من فوائد الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار، إمكانية علاج الصداع النصفي، فهو يزيل حساسية العصب الثلاثي التوائم، وهو المسؤول عن خلق آلام الصداع النصفي.

يقضي على رائحة الفم الكريهة

تناول مسحوق الفلفل الحار يعمل كمطهر للهواء الذي تزفره عن طريق تحسين رائحة أنفاسك، وتخليصك من رائحة الفم الكريهة.

يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

يقدم الفلفل الحار أيضًا علاجًا طبيعيًا لمكافحة السرطان، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الفلفل الحار يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية، خاصة سرطان الدم وسرطان البروستاتا. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات الموجودة في الفلفل الحار.

ففي حالة سرطان البروستاتا، يقلل الكابسيسين من نمو خلايا سرطان البروستاتا عن طريق التسبب في استنفاد الأنواع الأساسية من خطوط الخلايا السرطانية. ويمكن العثور على تأثيرات مماثلة في سرطان الثدي والبنكرياس والمثانة.

الفلفل الحار وفوائده

لعلاج الأنفلونزا ونزلات البرد والالتهابات الفطرية

الفلفل الحار مليء بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة، وتساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا.

وجدت الأبحاث أن بخاخات الأنف التي تحتوي على مادة الكابسيسين تقلل من الاحتقان.

كما تؤدي زيادة درجة حرارة الجسم الناتجة عن تناول الفلفل الحار إلى تحفيز جهاز المناعة على العمل لمحاربة فيروسات البرد والأنفلونزا.