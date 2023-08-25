الجمعة 25 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد القرفة باللبن، تعالج الأرق وتحمي القلب

فوائد القرفة باللبن،
فوائد القرفة باللبن، فيتو

فوائد القرفة باللبن، عديدة فهي كمشروب دافئ لها العديد من الفوائد الصحية التي يمكن الاستفادة منها، من خلال تناولها بانتظام، لتحقيق أعلى وأسرع استفادة، وفوائد القرفة باللبن تعود إلى ما تحتوي عليه من مغذيات ومضادات أكسدة قوية.

 

فوائد القرفة باللبن

القرفة باللبن وفوائدها

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد القرفة باللبن، عديدة وهائلة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

المساعدة على النوم

واحدة من أبرز فوائد القرفة باللبن، هي قدرتها على تعزيز النوم بشكل أفضل. تتمتع القرفة بخصائص مهدئة يمكن أن تساعد على استرخاء العضلات وتخفيف التوتر. عند تناولها مع اللبن الدافئ، يمكن أن يساعد على ضمان نوم جيد ليلًا.

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علاج فعال للبرد والكحة

يتميز مشروب القرفة باللبن، أيضًا بخصائص ممتازة مضادة للميكروبات ومضادة للفيروسات. تناول القرفة باللبن المنتظم يمكن أن يقوي جهاز المناعة، مما يجعلك أقل عرضة للأمراض الشائعة مثل الكحة ونزلات البرد.

 

يعزز صحة الفم

يمكن لخصائص القرفة القوية المضادة للفطريات والمضادة للميكروبات أن تقضي على البكتيريا الضارة في الفم، مما يقلل من خطر الإصابة بالتهابات وأمراض الفم.

 

يساعد في التخلص من الوزن

من فوائد القرفة باللبن، أنه يمكن للقرفة تسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين عملية الهضم، مما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن.

 

يعمل كمسكن طبيعي للآلام

تتمتع القرفة بخصائص فريدة يمكن أن تساعد في تخفيف الألم. فتناولها مع الحليب الدافئ يوفر راحة فورية من مختلف أنواع الألم، مما يجعله بديلًا طبيعيًا لمسكنات الألم.

 

خصائص مضادة للالتهابات

تشتهر القرفة بخصائصها المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات وإصلاح تلف الأنسجة. استهلاكه مع الحليب يمكن أن يعزز هذه التأثيرات.

مشروب القرفة باللبن

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للقرفة في تقليل العديد من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، بما في ذلك الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم. ودمجه مع اللبن يزيد من فوائد القلب والأوعية الدموية.

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