الاستخبارات الأمريكية تتهم بوتين باغتيال زعيم فاجنر

في أول تعليق لها، أكد تقييم مبدئي للاستخبارات الأمريكية أن انفجارًا متعمدًا تسبب في تحطم طائرة زعيم مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين، الذي نعاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤولين أمريكيين وغربيين أن "الانفجار يتماشى مع تاريخ بوتين الطويل من محاولة إسكات معارضيه ومنتقديه".

انتقام من زعيم فاجنر

ووفق الوكالة الأمريكية، لم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول سبب الانفجار الذي قتل بريجوجين والذي يعتقد بشكل واسع أنه انتقام من زعيم فاجنر وعدد من مرافقيه، بسبب التمرد الذي شكل أكبر تحدٍ لسلطة الرئيس الروسي.

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في غضون ذلك، قال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر، معلقًا على التقارير الصحفية التي أفادت بأن صاروخ أرض جو أسقط الطائرة، إنها "غير دقيقة"، ولكنه رفض الكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة تشتبه في وجود قنبلة أو تعتقد أن الحادث كان عملية اغتيال.

BREAKING: The plane crash presumed to have killed Wagner leader Prigozhin was intentionally caused by an explosion, according to U.S. and Western officials. https://t.co/ASCsBFDB3n — The Associated Press (@AP) August 24, 2023

وظهرت تفاصيل التقييم الاستخباراتي في الوقت الذي أعرب فيه بوتين عن تعازيه لأسر أولئك الذين كانوا على متن الطائرة.

أول تعليق لبوتين

من جانبه، علق بوتين على حادث مقتل زعيم فاجنر، مؤكدا أنه يعرف بريجوجين منذ التسعينيات وكان رجل أعمال موهوبًا، مشيرًا إلى أن روسيا تنتظر نتائج التحقيقات.

وقدم بوتين التعازي لأسرة مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية، وقال: "أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا"، مشيرًا إلى أن بريجوجين ارتكب "أخطاء" جسيمة، لكنه "حقّق نتائج مرجوة لنفسه وللقضية المشتركة".

وأضاف بوتين أن "ضحايا تحطم طائرة فاجنر قدموا "مساهمة كبيرة" في أوكرانيا"، كما وعد بالتحقيق في تحطم طائرة بريجوجين "حتى النهاية"، مضيفًا "سنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب. الفحوص جارية، فحوص فنية وجينية"، لافتًا إلى أن التحقيق "سيستغرق بعض الوقت".

بايدن يتهم بوتين

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حديثه للصحفيين، الأربعاء، إنه يعتقد أن بوتين كان وراء الحادث، رغم أنه أقر بأنه ليس لديه معلومات تؤكد اعتقاده، وقال: "لا أعرف على وجه اليقين ما حدث، لكنني لست مندهشًا ولا يحدث الكثير في روسيا من دون أن يكون بوتين وراءه".

وكان كبار المسؤولين في إدارة بايدن قد حذروا علنًا من أن بريجوجين قد يُقتل على يد الكرملين بعد أن قاد تمردًا مسلحًا ومفتوحًا- وإن لم يدم طويلًا- ضد الرئيس الروسي في أواخر يونيو.

وبدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متحدثًا للصحفيين، أمس الخميس، أن بلاده لا علاقة لها بمقتل بريجوجين، مضيفًا "الجميع يعلم من المتورط في هذا الحادث".

لا يوجد أحياء في الحادث

وأكدت وكالة الطيران الروسية أن بريجوجين والقائد البارز ديميتري أوتكين كانا على متن الطائرة وأنه لا يوجد أحياء في الحادث الذي أسفر عن تحطمها.

وحسب تقرير "أسوشيتد برس"، لم يكن من الواضح سبب وجود العديد من كبار قادة فاجنر، على متن نفس الرحلة، بما في ذلك الذين عادة ما يكونوا حذرين للغاية بشأن أمنهم، كما أن الهدف من رحلتهم المشتركة إلى سان بطرسبرج كان مجهولًا.

واتهمت منصة إعلامية تابعة لبريجوجين، أمس، جهات روسية بإسقاط طائرة بريجوجين ما أدى لمقتله و9 أشخاص كانوا برفقته، وذكرت على تطبيق "تليجرام" أن "طائرة بريجوجين ورفاقه، تم إسقاطها في سماء روسيا، من خلال ضربة موجهة".

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