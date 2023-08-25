اللحظات الأخيرة لقائد فاجنر، تقديم الأسلحة للدعم السريع مقابل الذهب

قضى قائد فاجنر يفجيني بريجوجين أوقاته الأخيرة في البحث عن مزيد من الذهب، وفي التخطيط للمستقبل.

صحيفة "وول ستريت جورنال" أوضحت في تحقيق مطول أن طائرة أمير الحرب الخاصة هبطت يوم الجمعة الماضي، في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، في مهمة لإنقاذ واحدة من أولى الدول العميلة لشركة فاجنر، التي صارت إمبراطوريتها الأفريقية تضم حوالي 5000 رجل منتشرين في جميع أنحاء القارة.

جلب مقاتلين جدد

وفي القصر الرئاسي على ضفاف النهر في العاصمة بانجي، أخبر بريجوجين الرئيس فوستين آركانج تواديرا أن تمرده المجهض في روسيا في يونيو لن يمنعه من جلب مقاتلين جدد واستثمارات لشركائه التجاريين في إفريقيا الوسطى، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الاجتماع.

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بعدها هبطت مروحية تابعة لشركة فاجنر في مكان قريب وعلى متنها خمسة قادة من قوات الدعم السريع السودانية.. وكان الوفد قد سافر إلى بانجي من إقليم دارفور المضطرب حاملًا هدية لبريجوجين، الذي زودهم بصواريخ أرض جو: سبائك ذهب من المناجم التي ساعد مرتزقته في تأمينها في غرب السودان الذي مزقته الحرب.

وفي الضفة الأخرى من الصحراء، كان منافسو بريجوجين في وزارة الدفاع الروسية يوصلون رسالة منافسة لعملاء فاجنر في ليبيا.. كان الكرملين يسيطر رسميًا على شبكة الشركات المترامية الأطراف التي تجاوزت طموحاتها الرئيس فلاديمير بوتين.

كان على رأس الوفد نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف، وهو الرجل الذي وبخه بريجوزين علنًا لاستخدامه كلمة "أنت" غير الرسمية لمخاطبته عندما استولى فاجنر على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف في 24 يونيو.

ثم عاد بريجوجين إلى روسيا في نفس الوقت تقريبًا، وتوقف في مالي، وشق طريقه عبر المجال الجوي للدول العميلة التي كان يحاول إنقاذها من سيطرة الكرملين.

جولة وداع

لقد كانت جولة وداع لم يدرك قائد القوات شبه العسكرية البالغ من العمر 62 عامًا أنه سيقوم بها.

Brilliant piece on the last days of #Prigozhin which summaries a number of points or investigations we made (yes #Wagner did deliver weapons to #Sudan @RSFSudan ) - as always excellent investigative journalism by @benoitfaucon and @JoeWSJ https://t.co/UrIK8C3rg1 — alleyesonwagner (@alleyesonwagner) August 25, 2023

كان بريجوجين يعيش هاربًا، ويتنقل بين الشعر المستعار ليتنكر بشخصية ضباط عسكريين أثناء إعادة تزويد طائرته بالوقود في العدد القليل من المطارات التي تمنحه الإذن بالهبوط.

وفي يوم الخميس، أعرب بوتين عن تعازيه لأولئك الذين لقوا حتفهم على متن الطائرة المنكوبة، واصفا بريجوجين بالشخص الذي لديه "قصة حياة معقدة"، والذي ساهم بشكل كبير في القضية الروسية.

ووصف الرجل الذي منحه ذات مرة أعلى وسام عسكري في البلاد، وهو وسام بطل روسيا، بأنه "ارتكب بعض الأخطاء الجسيمة في الحياة... على حد علمي، لقد عاد من إفريقيا أمس".

This is what good reporting looks like. ⁦@WSJ⁩ https://t.co/6bDbmVKfdk — Walter Isaacson (@WalterIsaacson) August 25, 2023

وباتت بلدان من مالي إلى سوريا تعتمد على أسلحة بريجوجين المستأجرة.. وقبل أيام، كان يعرض خدماته على الحكومة العسكرية الجديدة في النيجر، التي استولت على السلطة الشهر الماضي.

الاستخبارات العسكرية الروسية

ورغم ذلك، كانت شركات المرتزقة الجديدة، التي تديرها وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية تتنافس للاستيلاء على عقود فاجنر.. وكان بوتين قد أخبر تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى شخصيًا، أن الوقت قد حان للنأي بنفسه عن بريجوجين.. وعندما زار تواديرا مسقط رأس بريجوجين في سانت بطرسبرج لحضور مؤتمر الشهر الماضي، امتنع عن التقاط صورة شخصية مع أمير الحرب الروسي.

ومن جانبه، قلل من احتمالات قتله.. في مقطع فيديو غير مؤرخ، نشرته قناة "جري زون" على تليجرام التي تورد بشكل متكرر بيانات فاجنر الرسمية: "سنذهب جميعًا إلى الجحيم... ولكن في الجحيم، سنكون الأفضل".

بدأت رحلة بريجوجين الأخيرة في بانجي، حيث وافق تواديرا ورئيس استخباراته وانزيت لينجيسارا على مقابلته في القصر الرئاسي، وهو مجمع مطلي باللون الأبيض على ضفاف النهر.

وقال متحدث باسم اتحاد الضباط، وهو فيلق من المدربين العسكريين الروس في بانجي يدعم بريجوجين، إنه "ليس لديه معلومات دقيقة حول ما إذا كان موجودًا في بانجي".

وفي الاجتماع، قال بريجوجين إن فاجنر ستعزز وجودها لضمان الأمن وتسهيل الاستثمارات الجديدة في الزراعة، وفقًا لشخص مطلع على الاجتماع.

بعدها، كان بريجوجين يرحب بقادة قوات الدعم السريع من السودان.. وبينما كانوا يسلمون الذهب المعبأ في صناديق خشبية من منجم سونجو في دارفور، قال أمير الحرب إنه يحتاج إلى المزيد.

"المزيد من الذهب"

وقد قال بريجوجين، وفقًا لمسؤول سوداني مطلع على المحادثة: "أحتاج إلى المزيد من الذهب".

وساعدت إمدادات فاجنر ميليشيا الدعم السريع على تحقيق سلسلة من الانتصارات في ساحة المعركة ضد الحكومة في السودان، بما في ذلك الاستيلاء مؤخرًا على مصنع أسلحة وأكبر قاعدة للشرطة في الخرطوم. وأضاف: "سأتأكد من هزيمتهم".

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