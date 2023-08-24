الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تعليق مفاجئ من أمريكا على حادث مقتل رئيس مجموعة فاجنر

رئيس مجموعة فاجنر،
رئيس مجموعة فاجنر، فيتو

علقت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، على حادث مقتل رئيس مجموعة فاجنر الروسية،  يفجيني بريجوجين في طائرة.


أمريكا تعلق على حادث مقتل رئيس مجموعة فاجنر 

ومن جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، لقي مصرعه في حادث تحطم الطائرة.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي: "وفقا لتقييمنا الأولي، من المحتمل أن يكون بريجوجين قد مات.. ولكننا لا نرى أي دليل على التقارير التي تفيد بأن طائرته أصيبت بصاروخ من الأرض”.

وأضاف تعليقا علي الرواية التي تفيد بأن الطائرة أسقطت بصاروخ، إنه "لا يوجد ما يشير إلى أنها اسقطت بصاروخ أرض-جو".

وفي وقت سابق من اليوم أكدت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين في المشرحة من قبل أحد قادة فاجنر.


وأوضح المصادر بحسب سكاى نيوز عربية أنه تم التعرف على جثة دميتري أوتكين مساعد بريجوجين، مشيرة  إلى أنه يجري التحقق من فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر.

وأكدت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوزين، ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

 

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تحطم طائرة  قائد مجموعة فاجنر

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.


وكشفت عن أسماء الركاب وهم “ يفجيني بريجوزين، بروبوستين سيرجي، ماكاريان يفجيني، توتمين الكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين ديمتري، ماتوسيف نيكولاي”.

 
أما عن طاقم الطائرة وهم “ليفشين أليكسي القائد؛ كريموف رستم، مساعد الطيار؛ راسبوبوفا كريستينا، مضيفة طيران”.
ومازال الغموض حول مصرع قائد قوات فاجنر الروسية الخاصة يطرح تساؤلات حول أسباب تحطم الطائرة ومقتل جميع من كانوا على متنها بما فيهم بريجوجين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن شاهد عيان "حيثيات اللحظات الأولى" لسقوط طائرة بريجوجين.

 

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