أخبار مصر: تفاصيل 20 دقيقة دراما لترامب داخل السجن، محيي إسماعيل يثير غضب الجمهور بسبب قصيدة، وفاة برايت وايت نجم WWE

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

توفي نجم مصارعة المحترفين WWE براي وايت الشهير بـ “ذا فيند” عن عمر 36 عامًا.

الظهور الأول لـ أحمد سليمان في نادي الزمالك بعد تجديد عضويته (فيديو وصور)

الزمالك، تواجد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، في مقر القلعة البيضاء وذلك بعد تجديد عضويته.

مش زعيم، رسالة غامضة من يحيى الفخراني عن عادل إمام في مهرجان القاهرة للدراما

عادل إمام، وجه الفنان يحيى الفخراني، رسالة قوية للزعيم عادل إمام خلال مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية.

ترامب يسلم نفسه لسلطات سجن فولتون سيئ السمعة، وهذا ما حدث معه بعد 25 دقيقة (فيديو)

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، في مطار أتلانتا، ثم توجه موكب له، نحو "سجن فولتون" لتسليم نفسه، في واقعة تاريخية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

شيرين عبد الوهاب تتصدر المشهد في حفل ليلة الدموع بــ جرح تاني (فيديو)

سرعان ما احتلت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب صدارة تريندات مختلف المنصات الرقمية وبالأخص “تويتر” عقب مشاركتها المفاجأة في حفل ليلة الدموع وأداء أغنيتها المتميزة “جرح تاني” الصادرة عام 2009.

ردود أفعال سلبية على قصيدة محيي إسماعيل "مين اللي قال لك تقلعوه" في ليلة الدموع

هاجم الجمهور والمتابعون لحفل ليلة الدموع المقامة حاليًّا في جدة الفنان الكبير محيي إسماعيل بسبب فقرته التي قدمها في الحفل.

مواعيد وأماكن إجراء امتحانات المستوى للطلاب المصريين العائدين من روسيا والسودان وأوكرانيا

انتهت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، الأربعاء بإشراف ومتابعة د. مصطفى رفعت أمين المجلس، من تحديد مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة)، بالتعاون مع قيادات جامعتي القاهرة وعين شمس.

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مصاريف جامعة بدر 2024، و10 منح دراسية بنسبة خصم تصل إلى 90% لهذه الفئات



تشمل جامعة بدر 16 كلية، ويحق للطالب التقديم فيها إذا كان حاصل على التنسيق الداخلي للجامعة، والذي يختلف تمامًا عن تنسيق الثانوية العامة، فكل كلية ويكون لها تنسيق مختلف، لكن يشكو بعض الطلاب وأولياء الأمور من أن مصروفات جامعة بدر قد تكون مرتفعة، لذا تقدم جامعة بدر مجموعة من المنح لعدد من الفئات وهذه المنح عبارة عن تخفيض في المصاريف

10 فئات محرومة مؤقتا من التصويت في الانتخابات، تعرف عليها

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عددًا من الفئات المحرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، كالتصويت في الانتخابات والمشاركة فيها.

كرة السلة، 8 مواجهات قوية في افتتاح كأس العالم اليوم

كرة السلة، تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة السلة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 19 سبتمبر المقبل بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونيسيا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

له 35 طفرة، انتشار نوع شديد التحور من كورونا في دول جديدة يرعب العالم

كوفيد-19، قال مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية إن إحدى سلالات كوفيد-19 شديدة التحور وتحمل اسم (بي.إيه.2.86) رُصدت في سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا.

بأحمر شفاه ورموش اصطناعية، بوسي شلبي تحرج عمرو يوسف بمهرجان القاهرة للدراما

وضعت الإعلامية بوسي شلبي الفنان عمرو يوسف في موقف محرج أمام جمهوره ومتابعيه حين وضعت له رموشًا اصطناعية وأحمر شفاه على إحدى الصور التي التقطتها معه.

أحمد سعد: تركى آل الشيخ راعى الفن المصري والعربي ودماغه سلسال كبير من الأفكار

بدأ المطرب الكبير أحمد سعد فقرته بحفل ليلة الدموع بأغنية “حاسس بضيق” تلاها أغنية عمال بتوجع فى قلبي ليه وسط تفاعل جماهيري كبير..

ووجه سعد رسالة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قائلًا: حابب أشكر الرجل الذي ساعدني كثيرا ووقف وراي دايما بقوة.. وكمان حابب أقول أنه أصبح راعي الفن المصري والعربي وبيقدم أفكار لحفلات هامة جدًا لان دماغه سلسال كبير ومتجدد من الأفكار التي لا تنتهي

سابقة تاريخية، الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية صورة تاريخية، فجر اليوم الجمعة، الصورة الجنائية لدونالد ترامب، وهي الصورة الجنائية الأولى لرئيس أميركي سابق.

النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها حال تعرضها للعدوان



انقلاب النيجر، أعلنت نيامي، مساء الخميس، أنًّ النظام العسكري الحاكم منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم قبل شهر تقريبًا أجاز لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخُّل في النيجر "في حال تعرَّضت لعدوان".

أراضي الإسكان، شروط التقديم على أراضي الإسكان المتميزة



أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الطرح الثالث لأراضي الأفراد ضمن برنامج مسكن الذي يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

بعد الخناقة على لقب صوت مصر، شيرين توجه رسالة خاصة لـ أنغام (فيديو)

عقب أيام طويلة من أزمة لقب صوت مصر ومن الأجدر به أنغام أم شيرين، استغلت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب وجودها في جدة من خلال حفل ليلة الدموع ووجهت رسالة خاصة لــ أنغام.