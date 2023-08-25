النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها حال تعرضها للعدوان

انقلاب النيجر، أعلنت نيامي، مساء الخميس، أنًّ النظام العسكري الحاكم منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم قبل شهر تقريبًا أجاز لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخُّل في النيجر "في حال تعرَّضت لعدوان".

وأتى هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالي عبد الله ديوب الخميس لنيامي حيث استقبلهما الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني.

وزارة الخارجية النيجيرية

وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام المساعد في وزارة الخارجية النيجيرية عمر ابراهيم سيدي بيانًا نقل فيه عن الوزيرين "ترحيبهما" بأوامر أصدرتها نيامي و"تسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخُّل في أراضي النيجر في حال وقوع عدوان".

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وبوركينا فاسو ومالي اللتان تواجهان على غرار النيجر أعمال عنف جهادية متكرِّرة، يقودهما أيضًا ضبّاط استولوا على السلطة بالقوة بين عامي 2020 و2022.

الانقلاب العسكري

وبعيد الانقلاب العسكري الذي جرى في نيامي في 26 يوليو، عبّر الحكَّام العسكريون لبوركينا فاسو ومالي عن تضامنهم مع السلطات النيجرية الجديدة.

دول غرب أفريقيا

وبرز دعم هذين البلدين لجارتهما خصوصًا بعد تهديد وجّهته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بالتدخُّل عسكريًّا ضدَّ الانقلابين في النيجر لإعادة إرساء النظام الدستوري في هذا البلد.

وفي أعقاب هذا التهديد وجّهت الدولتان تحذيرًا لإكواس من أنّ أيّ تدخّل في النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب"، وهو ما كرّرتاه الخميس على لساني وزيريهما.

أما الجنرال تياني فرفع مستوى تحذيره لإكواس السبت بقوله إنّ أيّ تدخّل عسكري أجنبي في بلاده لن يكون "نزهة في الحديقة كما يعتقد البعض".