الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ترامب يسلم نفسه لسلطات سجن فولتون سيئ السمعة، وهذا ما حدث معه بعد 25 دقيقة (فيديو)

طائرة الرئيس الأمريكي
طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيتو

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، في مطار أتلانتا، ثم توجه موكب له، نحو "سجن فولتون" لتسليم نفسه، في واقعة تاريخية.

 

سجن فولتون

وأظهرت لقطات هبوط طائرة ترامب في مطار أتلانتا، ثم ركوبه سيارة سوداء، اتجهت مع موكب نحو سجن فولتون الشهير، لتسليم نفسه.

 

وأعلنت السلطات الأمريكية رسميًّا توقيف الرئيس السابق، دونالد ترامب، في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

أوقِف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اليوم الجمعة، فترة وجيزة "نحو 25 دقيقة" في سجن في أتلانتا، وفقا لوثيقة صادرة عن مكتب الشريف.

وبعد أخذ مقاساته، أطلق سراح الرئيس السابق بكفالة، على أن تُنشر أيضًا صورته الجنائية. 

إلا أن عطلًا أصاب أنظمة السجن بسبب ولوج الآلاف في الولايات المتحدة وغيرها على موقع السجن لمتابعة تطورات الحدث.

ويتجه ترامب حاليا إلى مطار أتلانتا للعودة أخرى إلى نيوجيرسي.

كما لم يدفع الرئيس السابق  الكفالة بالكامل من ماله الخاص، والتي تقدر بـ200 ألف دولار، حيث دفع 10% فقط منها ولجأ لجهة تدفع المال لمن لا يستطيع الدفع لتتحمل هي 90% من قيمة الكفالة.

و شهدت محيط السجن توافد كبير من أنصار ترمب، ومعارضيه أيضا، إلا أنهم بدأوا بالرحيل بعد مغادرة الرئيس السابق.

وقبيل مغادرته إلى أتلانتا، كتب الملياردير الجمهوري في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث" إنّه "يوم حزين آخر في أمريكا".

 

انتخابات 2020 الرئاسية

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن أنه سيسلم نفسه في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" الإثنين إنه في ذلك اليوم سيتم "اعتقاله من قبل المدعية العامة اليسارية الراديكالية فاني ويليس" التي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام.

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طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيتو

ولاية جورجيا

ووافق قاضٍ في ولاية جورجيا الإثنين على كفالة بقيمة 200 ألف دولار لترامب في قضية التدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية الجنوبية.


وإضافة إلى كفالة المئتي ألف دولار، فرض سكوت مكافي قاضي محكمة مقاطعة فولتون العليا شروطًا أخرى إضافية ضمن اتفاق وافق عليه المدعون العامون ومحامو ترامب.

 

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