الجمعة 25 أغسطس 2023
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عقارات

أراضي الإسكان، شروط التقديم على أراضي الإسكان المتميزة

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيتو

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الطرح الثالث لأراضي الأفراد ضمن برنامج مسكن الذي يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

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وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشروط العقارية للتقديم على أراضي الإسكان المتميزة في مشروع مَسكن كالآتي:

يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيلة في الموعد المحدد للاستلام (طبقا للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل)، وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المدينة وصاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعد لذلك على أن يكون التوكيل المقدم توكيلا خاصًا محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص.

 

شروط للتنازل للغير عن قطع الأراضي السكنية المطروحة:

أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/ خاص) ويذكر به التنازل عن قطعة الأرض المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل.

 

أن يتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض.

 

أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في كافة الالتزامات الواردة بهذه الكراسة.

 

في حالة عدم انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ.

 

في حالة انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ يلزم الانتهاء من تنفيذ دور سكنى به.

 

وحدة صالحة للسكن "على الأقل" وتشطيب الواجهة والسور وأن يكون مطابقا للترخيص الصادر لقطعة الأرض.

 

جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة آثارها قانونا طالما كانت مرسله على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة. بيانات حجز قطعة الأرض على موقع الحجز الالكتروني وفي حالة تغيير العنوان يلتزم صاحب الشأن بإخطار جهاز المدينة.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيمة جدية الحجز لأراضي الطرح الثالث لبرنامج مسكن للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة.

وبلغت جدية حجز قطع الأراضي المتوسطة 25 ألف جنيه، فيما سجلت 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة.

 

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