مصاريف جامعة بدر 2024، و10 منح دراسية بنسبة خصم تصل إلى 90% لهذه الفئات

تشمل جامعة بدر 16 كلية، ويحق للطالب التقديم فيها إذا كان حاصل على التنسيق الداخلي للجامعة، والذي يختلف تمامًا عن تنسيق الثانوية العامة، فكل كلية ويكون لها تنسيق مختلف، لكن يشكو بعض الطلاب وأولياء الأمور من أن مصروفات جامعة بدر قد تكون مرتفعة، لذا تقدم جامعة بدر مجموعة من المنح لعدد من الفئات وهذه المنح عبارة عن تخفيض في المصاريف، وذلك فيما يأتي:

منح مصاريف جامعة بدر 2024

وحول مصاريف جامعة بدر 2024 فإنها تقدم منح لعدد من الفئات أبرزهم طلاب الثانوية العامة المتفوقين والأوائل، بالإضافة إلى مجموعة من الفئات الأخرى التي تحصل على منح، حيث تكون هذه المنح عبارة عن تخفيض في مصاريف جامعة بدر 2024، وهي تكون كالآتي:

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30 طالبًا من أوائل الثانوية العامة يحصلون على نسبة خصم تصل إلى 90%.

5 طلاب من أوائل IG والدبلومة الأمريكية يحصلون على نسبة خصم 90% من المصروفات الدراسية.

الطالب الذي حصل على المركز الأول في بطولة عربية أو أفريقية أو دولية يحصل على خصم 25%.

الطالب الذي حصل على المركز الثاني في أي بطولة عربية أو أفريقية فإنه يحصل على خصم 15%.

الطالب الذي حصل على المركز الثالث في بطولة رياضية على نسبة خصم 10%.

منحة تقدم لخريجي مدارس المستقبل طوال فترة دراستهم بنسبة خصم 20%.

أبناء موظفي الجامعة يحصلون على نسبة خصم 20%.

الطالب الذي توفي والده يحصل على نسبة خصم 30%.

الطلاب الأشقاء يحصلون على نسبة خصم 5%.

أبناء الشهداء يحصلون على خصم طوال فترة الدراسة.

مصاريف جامعة بدر 2024

وتتمثل قائمة مصاريف جامعة بدر 2024 الدراسية بالقاهرة، وفقًا للملعن من الشئون الإدارية بالجامعة كالتالي:

- مصاريف كلية الطب البشري 199 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان 155 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة الدوائية 95 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية 98 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي الدوائية 92 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب البيطري 90 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية 65 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 65 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التمريض 45 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة 70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفنون التطبيقية 65 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحقوق 65 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم السياسية 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد انجليزي 60 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم السينمائية 80 ألف جنيه.

- مصاريف كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية بنحو 45 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام 55 ألف جنيه.

الكليات المتاحة في جامعة بدر بالقاهرة

تتوافر في جامعة بدر 16 كلية تمنح الدارسين بها برامج دراسية عدة عن تخصصات مختلفة، وتكون تلك الكليات كالتالي:

كلية العلوم التطبيقية. وتضم تخصصات: (التصميم الداخلي والأثاث، وتصميم الوسائط والرسومات، وتصميم المنتجات، والملابس والموضة، وهندسة المنسوجات، والسينما والتليفزيون، وسيراميك وزجاج).

كلية الأعمال والاقتصاد. وتتضمن التخصصات التالية: (الأعمال، والمحاسبة، والاقتصاد).

كلية الهندسة والتكنولوجيا. وتتضمن التخصصات التالية: (الهندسة المعمارية، والهندسة الإنشائية، والحاسبات والنظم، والهندسة الكيميائية والبتروكيماوية، وهندسة الطاقة والطاقات المتجددة، وهندسة الإليكترونيات والاتصالات الكهربائية، وهندسة الميكاترونكس).

كلية صناعة الأفلام والفنون المسرحية.

كلية اللغويات والترجمة. وتتضمن الأقسام التالية: (اللغة الإنجليزية، واللغة الإسبانية، واللغة الإيطالية، واللغة الصينية، واللغة الألماني، واللغة الفرنسية).

كلية الطب. وتتضمن التخصصات التالية: (علم الصيدلة السريرية، وعلم الأمراض، وعلم الطفيليات الطبية، وعلم الصحة العامة وطب المجتمع، والكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية، وعلم الأنسجة وبيولوجيا الخلية، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم الأحياء الدقيقة الطبية والمناعة، وعلم التشريح وعلم الأجنة).

كلية طب الأسنان. وتتضمن التخصصات التالية: (العلوم الطبية والمواد الطبية الحيوية، وبيولوجيا الفم وأمراض الفم، وطب الأسنان التحفظي، والتركيبات السنية، وجراحة الفم والوجه والفكين، وتشخيص أمراض الفم وطب الفم وأمراض اللثة وأشعة الأسنان، وصحة الأسنان المجتمعية).

كلية التمريض. وتتضمن تخصص تمريض عام. كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وتتضمن تخصص: (الصيدلة الإكلينيكية، والصيدلة السريرية).

بالإضافة إلى كليات:

بالإضافة إلى كليات: كلية العلاج الطبيعي. وتتضمن التخصصات التالية: (العلوم الأساسية، والعلاج الطبيعي للطب الباطني وطب الشيخوخة، والعلاج الطبيعي لجراحة العظام، والعلاج الطبيعي لطب الأعصاب، والعلاج الطبيعي للأطفال، والعلاج الطبيعي للمرأة، والعلاج الطبيعي للجراحة والحروق).

كلية التكنولوجيا الحيوية. وتتضمن أقسام: (البيولوجيا الجزئية والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية الطبية، والتكنولوجيا الحيوية الصيدلانية، والتكنولوجيا الحيوية الصناعية، والتكنولوجيا الحيوية البيئية، نانو التكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية).\

كلية القانون. وتتضمن التخصصات التالية: (قسم القانون الخاص، وقسم الشريعة الإسلامية، والقانون العام، والاقتصاد والمالية العامة).

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتتضمن التخصصات التالية: (علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وعلم النفس، وجغرافية، وعلم الآثار، ومعلوماتية المكتبات ودور المحفوظات، وفلسفة، ووسائط، والدراسات الإسلامية).

كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وتتضمن التخصصات التالية: (العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، والنظم السياسية والسياسات العامة).

كلية الطب البيطري وسلامة الغذاء. وتتضمن التخصصات التالية: (صحة الغذاء وسلامته، وطب وجراحة الحيوان، والحيوانات الأليفة).

كلية علوم الصحة المتحالفة. وتتضمن التخصصات التالية: (الإدارة الصحية وتكنولوجيا المعوماتية، وتكنولوجيا رعاية الحالات الحرجة، وتكنولوجيا البصريات، وتكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، وتكنولوجيا المختبرات الطبية، وتكنولوجيا معمل الأسنان).

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