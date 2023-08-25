الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سابقة تاريخية، الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الصورة الجنائية لدونالد
الصورة الجنائية لدونالد ترامب، فيتو

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية صورة تاريخية، فجر اليوم الجمعة، الصورة الجنائية لدونالد ترامب، وهي الصورة الجنائية الأولى لرئيس أميركي سابق.

 

حجز الرئيس السابق دونالد ترامب

وتم حجز الرئيس السابق دونالد ترامب في سجن مقاطعة فولتون، الخميس، بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

 

التقاط صورة جنائية للرئيس السابق

وأكدت السلطات أنه تم أخذ بصمات أصابع ترامب وتم التقاط صورة جنائية للرئيس السابق، المعروفة باسم mugshot، وتم نشرها لاحقا للعامة.

 

وصل الرئيس الأمريكي السابق

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس إلى سجن في أتلانتا حيث سلم نفسه إلى سلطات ولاية جورجيا التي اتهمته بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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وخلال تسليم نفسه، قال الرئيس الأمريكي السابق: "هذا يوم حزين لأمريكا. يجب أن تكون لديك القدرة على تحدي الانتخابات. كانت انتخابات مزورة ومسروقة. ما حدث هنا هو مهزلة وأنا لم أرتكب أي خطأ في هذه القضية والقضايا الأخرى. ما يحدث هو تدخل في الانتخابات".

ويُرتقب أن يتم توقيف ترامب فترة وجيزة. وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.

 

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