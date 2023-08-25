الجمعة 25 أغسطس 2023
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منوعات

وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

براي وايت، فيتو
براي وايت، فيتو

توفي نجم مصارعة المحترفين WWE براي وايت الشهير بـ “ذا فيند” عن عمر 36 عامًا.

 

وقال الأسطورة "تريبل إتش رئيس فريق الإبداع في اتحاد WWE للمصارعة  عبر صفحته الشخصية بمنصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم تويتر: "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو قاعة مشاهير WWE مايك روتوندا الذي أبلغنا بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة عضو عائلة WWE مدى الحياة ويندهام روتوندا - المعروف أيضًا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم".

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وأضاف: "تعازينا لعائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت".

وأصيب براي بمرض خطير في آخر أيامه ولم يتم الكشف عنه، وكان يتلقى العلاج والتأهيل للعودة إلى الحلبات في الفترة القادمة.

ويعد براي وايت الشخص الثاني من عائلة وايت الذي يفارق الحياة بعد المصارع برودي لي “لوك هاربر” الذي توفي عام 2020.

 

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براي وايت ذا فيند تريبل إتش اتحاد WWE للمصارعة

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