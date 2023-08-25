الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

دراسة تحذر من خطر العمل الليلي وتكشف أضراره على الشباب وكبار السن

العمل الليلي، فيتو
العمل الليلي، فيتو

حذرت دراسة حديثة من العمل في نوبات ليلية، مؤكدة أن أضرار العمل الليلي تطال البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

 

أضرار العمل الليلي

وأكدت الدراسة أن العمل في نوبات ليلية يمكن أن يضعف الذاكرة بنسبة تصل إلى 79% لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن، هذا ما كشفته دراسة جديدة.

كما أشارت إلى أن العمل في أوقات غير تقليدية (من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء)، له انعكاسات سلبية على صحة الإنسان.

 

ماذا تقول الدراسة

وأجريت الدراسة على 47811 بالغًا حيث ذكر واحد من كل خمسة مشاركين في الدراسة، أنهم تعرضوا لنوع من العمل بنظام الورديات في حياتهم المهنية، حيث كان الذين يعملون في نوبات ليلية في وظائفهم الحالية لديهم معدلات أعلى بنسبة 79% من الضعف الإدراكي مقارنة بأولئك الذين عملوا في النهار فقط. وأولئك الذين عملوا في نوبات ليلية طوال فترة عملهم حصلوا على معدلات أعلى بنسبة 53%.

Advertisements

الساعة البيولوجية

وبحسب العلماء فإن اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية، ساعة الجسم الداخلية، قد يكون السبب.

وفي ورقة بحثية نشرتها نشرتها مجلة Plos One كشف فريق جامعة يورك: "عن وجود صلة محتملة بين العمل بنظام الورديات وضعف الوظيفة الإدراكية.

وتابع "إننا نتوقع أن محفزات إيقاع الساعة البيولوجية التخريبية قد تلعب دورًا في التنكس العصبي الذي يساهم في الضعف الإدراكي".

وأكد أستاذ علم الأعصاب في جامعة أكسفورد راسل فوستر، أن الاستنتاج القائل بأن العمل ليلًا يزيد من خطر الضعف الإدراكي أمر مهم.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الساعة البيولوجية البالغين في منتصف العمر كبار السن أضرار العمل الليلي جامعة يورك

الأكثر قراءة

وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

ردود أفعال سلبية على قصيدة محيي إسماعيل "مين اللي قال لك تقلعوه" في ليلة الدموع

بعد الخناقة على لقب صوت مصر، شيرين توجه رسالة خاصة لـ أنغام (فيديو)

10 فئات محرومة مؤقتا من التصويت في الانتخابات، تعرف عليها

أسعار الحديد اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

بأحمر شفاه ورموش اصطناعية، بوسي شلبي تحرج عمرو يوسف بمهرجان القاهرة للدراما

سابقة تاريخية، الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قصيدة محيي إسماعيل ومفاجأة شيرين ومشاركة الهضبة الأبرز، مشاهد مميزة في حفل ليلة الدموع

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة تحذر من خطر العمل الليلي وتكشف أضراره على الشباب وكبار السن

وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو

سيدتان تدفعان حياتهما ثمنا لإنقاذ كلب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 24-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الذهب اليوم الخميس 24-8-2023 في السعودية

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 25 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 25 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 -8 -2023 بالقاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية