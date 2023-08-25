دراسة تحذر من خطر العمل الليلي وتكشف أضراره على الشباب وكبار السن

حذرت دراسة حديثة من العمل في نوبات ليلية، مؤكدة أن أضرار العمل الليلي تطال البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

أضرار العمل الليلي

وأكدت الدراسة أن العمل في نوبات ليلية يمكن أن يضعف الذاكرة بنسبة تصل إلى 79% لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن، هذا ما كشفته دراسة جديدة.

كما أشارت إلى أن العمل في أوقات غير تقليدية (من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء)، له انعكاسات سلبية على صحة الإنسان.

ماذا تقول الدراسة

وأجريت الدراسة على 47811 بالغًا حيث ذكر واحد من كل خمسة مشاركين في الدراسة، أنهم تعرضوا لنوع من العمل بنظام الورديات في حياتهم المهنية، حيث كان الذين يعملون في نوبات ليلية في وظائفهم الحالية لديهم معدلات أعلى بنسبة 79% من الضعف الإدراكي مقارنة بأولئك الذين عملوا في النهار فقط. وأولئك الذين عملوا في نوبات ليلية طوال فترة عملهم حصلوا على معدلات أعلى بنسبة 53%.

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الساعة البيولوجية

وبحسب العلماء فإن اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية، ساعة الجسم الداخلية، قد يكون السبب.

وفي ورقة بحثية نشرتها نشرتها مجلة Plos One كشف فريق جامعة يورك: "عن وجود صلة محتملة بين العمل بنظام الورديات وضعف الوظيفة الإدراكية.

وتابع "إننا نتوقع أن محفزات إيقاع الساعة البيولوجية التخريبية قد تلعب دورًا في التنكس العصبي الذي يساهم في الضعف الإدراكي".

وأكد أستاذ علم الأعصاب في جامعة أكسفورد راسل فوستر، أن الاستنتاج القائل بأن العمل ليلًا يزيد من خطر الضعف الإدراكي أمر مهم.