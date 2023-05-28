الأحد 28 مايو 2023
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صحة ومرأة

العمل الليلي خطر على صحة المرأة، يهدد فرص الإنجاب

العمل الليلي، فيتو
العمل الليلي، فيتو

حذرت دراسة جديدة، من أن 4 أسابيع فقط من العمل بنظام النوبات الليلية، يمكن أن يعطل الساعات البيولوجية للمرأة، ويؤثر سلبًا على خصوبتها.

ويقول الباحثون في الدراسة: إن العمل بنظام الورديات يمكن أن يتداخل مع إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، وهي التغيرات الجسدية والعقلية والسلوكية التي تتبع دورة مدتها 24 ساعة استجابة لتغيرات الضوء، وفق موقع study finds.


الوظائف والعمليات البيولوجية

وتنظم هذه الساعات الداخلية العديد من الوظائف والعمليات البيولوجية، مثل دورة النوم، والهضم، وتدفق الهرمونات، والتكاثر.. ومع ذلك، يمكن أن تتعطل بسهولة بسبب التعرض للضوء غير المناسب، مثل التعرض للضوء في الليل.
وتقع الساعة البيولوجية الأساسية للجسم في منطقة صغيرة في مركز الدماغ، تُعرف باسم منطقة ما تحت المهاد.
 

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الوظيفة الإنجابية

وتلعب هذه المنطقة دورًا مهمًا في الوظيفة الإنجابية من خلال العمل على الغدة النخامية، والتي ترتبط بقاعدة ما تحت المهاد، لتنظيم نشاط المبيض وتعزيز الإباضة.

وتقول الباحثة الرئيسية من جامعة ستراسبورج الحاصلة على درجة الدكتوراه مارين سيمونو: "إن انخفاض الخصوبة يرجع إلى تغيير في إشارة الساعة البيولوجية الرئيسية نحو الدائرة التناسلية في منطقة ما تحت المهاد".


ضعف انتقال المعلومات الضوئية

وتوضح: "على وجه التحديد، يُظهر بحثنا أن 4 أسابيع من التعرض المزمن للنوبات الليلية يضعف انتقال المعلومات الضوئية من الساعة البيولوجية الرئيسية إلى الخلايا العصبية المنتجة لهرمون كيسبيبتين، والمعروف أنه يحرك توقيت تدفق الهرمون اللوتيني (الملوتن) قبل التبويض".
وقدم الباحثون نتائجهم في المؤتمر الأوروبي الخامس والعشرين لأمراض الغدد الصماء (ECE) في إسطنبول. وأشارت الدراسات السابقة التي أجريت على كل من الفئران والبشر، إلى آثار سلبية على تكاثر الإناث عند تعطل إيقاع الساعة البيولوجية.
 

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