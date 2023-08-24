الخميس 24 أغسطس 2023
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منوعات

اكتشاف فقدان مئات القطع التاريخية من المتحف البريطاني

المتحف البريطاني،
المتحف البريطاني، فيتو

فقد المتحف البريطاني، منذ عام 2013، مئات القطع التاريخية والثمينة، مثل العملات الذهبية والقلائد الفضية والقطع الفخارية.

وقالت صحيفة "الجارديان" إن سجلات المتحف البريطاني أظهرت أنه تم فقدان مئات القطع الأثرية التاريخية منذ عام 2013.

وكشف المتحف البريطاني، الأسبوع الماضي، أن الشرطة تحقق في القطع التي كانت "مفقودة أو مسروقة" من المؤسسة.

 

يأتي ذلك فيما أعلن المتحف، الذي يتخذ من العاصمة لندن مقرا له، أنه طرد أحد موظفيه وسلمه للشرطة بعدما اكتشف حصول سرقة "نادرة جدا" لقطع من مجموعته.

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فقدان مئات القطع التاريخية من المتحف البريطاني

كما ذكرت صحيفة "تايمز"، يوم الخميس، أن المتحف البريطاني اكتشف فقدان عملة فضية يونانية وعملة رومانية من القرن الرابع وعملة ألمانية.

 

ويعتقد كذلك أن حلقة من أوائل القرن العشرين، وهي عبارة عن سلسلة مكونة من "سلك فضي دائري"، وأدوات خشبية على شكل خشخاش الأفيون، وقلادات وخرزات من أوراق الشجر المزججة، اختفت على مدى السنوات العشر الماضية.

 

وأعرب هارتويج فيشر، مدير المتحف البريطاني، يوم الأربعاء، عن "إحباطه" من الاستيلاء الذي طال قطعا أثرية، مشددا على أن أولويته كانت دائما هي رعاية مجموعة المتحف.

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