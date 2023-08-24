محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري علوي بجامعة المنصورة الجديدة

استقبل الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وعبد الله جاد أمين عام الجامعة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لإنشاء كوبري علوي يخدم طلاب جامعة المنصورة الجديدة.





حيث أجرى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، زيارة لجامعة المنصورة الجديدة، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس أحمد سمير نائب رئيس الجهاز.

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زيارة محافظ الدقهلية لجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

وقد تفقد المحافظ ومرافقوه الطريق الدولي الموازي للجامعة وذلك لإنشاء كوبري مشاة على الطريق الدولي الساحلي أمام جامعة المنصورة الجديدة لخدمة طلاب الجامعة، وذلك حرصا على سلامة الطلاب، ولخدمة طلاب الجامعة وسكان مدينة المنصورة الجديدة.

زيارة محافظ الدقهلية لجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

وقد أوضح "الخولي" بأن زيارة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، جاءت من منطلق الحفاظ على أبنائنا طلاب جامعة المنصورة الجديدة، ورواد المدينة، هذا وقد سبق وخاطب رئيس الجامعة الجهات المعنية لتنفيذ المقترح بإنشاء كوبري مشاة، والذي استجابت جميع الجهات المعنية على رأسها محافظ الدقهلية ووزارة النقل وذلك تمهيدًا للبدء في المشروع.