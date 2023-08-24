اشتعال الأحداث في الزمالك عرض مستمر، النادي يواصل اهتزازه إداريا، إيقاف 10 موظفين كبار، وردود أفعال قوية لأنصار مرتضى منصور

الزمالك، اشتعلت الأحداث داخل نادي الزمالك خلال الساعات الماضية عقب تولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي مهام منصبها أمس الأربعاء.

وكانت أهم الأحداث إيقاف عشرة موظفين عن العمل تردد أنهم من التابعين لمجلس مرتضى منصور المستقيل وما تلا ذلك من ردود أفعال بعض هؤلاء الموظفين وأيضا اشتعال أزمة أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض.

وتوجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل الوزارة -مدير المديرية إلى نادي الزمالك، أمس الأربعاء، للقيام بعملية تسليم وتسلم لشئون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية.

Advertisements

جاء ذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه إصدار بيان من المديرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وذلك لتسيير شئون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم اللجنة إدارة شئون النادي والمكونة من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، أيمن عبد المنعم أبو سريع مدير النشاط الرياضي.

وتابع الدكتور أحمد عبد الوكيل عملية التسليم والتسلم إلى اللجنة الثلاثية بحضور إيهاب فاوي، وكيل المديرية لشئون الرياضة، إيمان رمضان مدير إدارة الهيئات ومحمد عراقي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد كمال مدير إدارة الشئون القانونية وباقي أعضاء اللجنة المشكلة.

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك إيقاف عشرة من الموظفين بالقلعة البيضاء ومنعهم من دخول النادي لحين إنهاء إجراءات تسلم كافة ملفات الإدارات المختلفة بالنادي فور تسلمها مهام منصبها.

وتقرر‏ إيقاف كل من:

‏محمود العسال المستشار القانوني

‏محمود خالد رئيس الشئون القانونية

‏وليد بخيت مدير شئون العاملين

حسين كمال مدير إدارة المشتريات

محمد حنفي مدير سكرتارية

شريف حسين مدير العقارات

مصطفي يحيي نائب مدير الأمن

إيهاب خضر مدير الاشتراكات

طارق أباظة مدير النشاط الاجتماعي

هاني عبيدة مدير الأمن

وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك حاليا قررت فصل موظف الخزينة عقب ضبط عدد من المخالفات وتحويله للنيابة في ظل العمل على كشف جميع المخالفات القانونية داخل النادي.

‏محمود خالد يحرر محضرا ضد اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك

وحرر محمود خالد المستشار القانوني لنادي الزمالك، محضرا في قسم العجوزة برقم ١٨٧٦ ضد اللجنة الثلاثية في نادي الزمالك.

وذكر محمود خالد أن اللجنة الثلاثية لم تستلم من أوراق الشئون القانونية بشكل رسمي حتى الآن وتم إبلاغ من البعض داخل النادي بإيقافه عن العمل ومنعه من دخول النادي.

محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك

ونشر محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ردا علي قرارات اللجنة الثلاثية بفصله ومنعه من دخول نادي الزمالك جاء كالتالي:"

بيان هام لكل مسئول عن نادى الزمالك.

عندما تقدم مجلس الإدارة باستقالته فى سابقة لم تحدث لنادى الزمالك

كان ذلك ايمانا واعتقادا منهم بان ذلك نواة للعمل الجاد وتصحيح المسار.



وتابع:" وعندم تواصلت مع السادة المسئولين وتنبيهم ببعض الأمور القانونية اعتقادا مني بضرورة ان يتكاتف الجميع لكل ما هو لصالح نادى الزمالك.



وأضاف:" ولكن لم أتخيل مطلقا ما يحدث حاليا من إدارة نادي الزمالك وتعمد التشويه وتصفية الحسابات وكأننا ندور في حلقة مفرغة، الكل يترك الهدف الأساسي والتركيز في مصلحة النادي ويهتم بتصفية الحسابات.



وأشار:" فما أشاهده على مواقع السوشيال ميديا من أخبار عارية تماما من الصحة".

وتابع:" فسبق وأدعوا رفع الحصانة عن المستشار الجليل أحمد جلال إبراهيم..

وهذا لم يحدث.

وقال:" أفهم تماما ما لي وما على وسوف أتخذ كافة الإجراءات القانونية والرد الإعلامي المناسب وفي الوقت المناسب.

وأتم: "الدكتور اشرف صبحي المحترم الإدارة الحالية معينة من قبل سيادتك أرجو من سيادتك مراجعة ما تقوم به من أفعال والتركيز فى إدارة النادى بدلا من تصفية الحسابات والتى لا يجنى منها سوى الفشل.

91 ألف دولار تهدد مصير أوسوريو مع الزمالك

وشهدت الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة بسبب المدرب الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حيث لم يسافر المدرب حتى الآن لقضاء أجازته رغم حصوله على راتب شهرين من مستحقاته المتأخرة.

وكشفت مصادر أن المدير الفني للزمالك ينتظر الحصول على راتب شهر متأخر هو ومساعده بقيمة 92 ألف دولار بواقع 71 ألف دولار راتب المدرب و21 ألف دولار راتب المساعد قبل السفر للإجازة بالإضافة إلى رغبته في الجلوس مع اللجنة الثلاثية لمعرفة مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل التغييرات الجديدة داخل النادي.

أوضحت المصادر أن المدير الفني غاضب للغاية ويرغب في حسم مصيره في أسرع وقت خاصة وأنه لم يحصل على إجازته حتى الآن.

وكانت أخبار أكدت أن المدير الفني سافر للإجازة قبل العودة لبدء فترة الإعداد ولكن عقب حدوث هذه التغييرات في النادي ورحيل مجلس الإدارة وتعيين لجنة ثلاثية رفض المدرب فكرة السفر وطلب تحديد مصيره مع الحصول على مستحقاته المتأخرة.

مصير الجهاز الفني للزمالك

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات القليلة الماضية بعد تعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وأكد المدير الفني لجميع أعضاء الجهاز المعاون تمسكه باستمرار هم معه في الفترة المقبلة، ورفضه لفكرة رحيل أي فرد من جهازه المعاون.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

التجديد لأحمد فتوح

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات تجديد تعاقد النادي مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر: إن هناك جلسة ستجمع اللجنة الثلاثية برئاسة حسن موسي مع اللاعب لتجديد تعاقده لمدة ٣ مواسم مع النادي وسيتم صرف مستحقاته الماضية بالكامل ومنح جزء من مقدم تعاقده مع النادي

لجنة الزمالك ترشح إداري النادي السابق لتولي هذا المنصب

ورشحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك حمادة أنور المدير الإداري السابق لفريق الكرة وعضو إدارة المنتخبات باتحاد الكرة لتولي منصب المشرف على الأجهزة الإدارية بالنادي.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الزمالك الموقف النهائي لتولي حمادة أنور الإشراف على الأجهزة الإدارية بالنادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

مفاجأة بخصوص طريقة تحويل 2.6 مليون دولار للزمالك من صفقة إمام عاشور

وأثير أمس أزمة أخرى تتعلق بعقد إمام عاشور المنتقل للنادي الأهلي الموسم الحالي حيث كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة الزمالك السابق عن حقيقة ما يثار حول قيام إدارة النادي السابق المستقيل بتحويل المبلغ المستحق للزمالك من صفقة إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي على حساب أحد رجال الأعمال المقربين من المجلس.

وقال المصدر: "هذا الكلام غير صحيح بالمرة والمبلغ المستحق للزمالك من صفقة إمام عاشور والذي يقدر بـ 2.6 مليون دولار تم تحويله على حساب رابطة الأندية المحترفة والزمالك قام بالحصول عليه من الرابطة وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع الرابطة وقتها من أجل الحصول على المبلغ من النادي الدنماركي".

وأوضح المصدر أن الزمالك كان يحصل على المبلغ من الرابطة على دفعات من خلال شيكات مقبولة الدفع وكانت آخر دفعة حصل عليها الزمالك 20 ألف دولار تم صرفها لفريق الكرة الأول وقتها ومشيرا إلى أن كل ما يثار من شائعات حول تحويل المبلغ على حساب شخصي لأحد رجال الأعمال المقربين للمجلس غير حقيقي بالمرة.

وشدد المصدر على أن الرابطة رفضت بعد ذلك الاستمرار في البروتوكول الموقع مع النادي وبعدها قامت إدارة الزمالك بتوقيع بروتوكول آخر مع اتحاد الكرة وذلك كإجراء قانوني للهروب من أزمة الحجز على حسابات الزمالك في البنوك.



