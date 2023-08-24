النيابة تستمع لـ ربة منزل أشعلت النار بجسدها لخلافات زوجية في الخليفة

تستمع نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، إلي سيدة أقدمت على سكب تنر على جسدها وأشعلت النيران فى نفسها بسبب خلافات مع زوجها، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة.



تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالى بقيام سيدة بإشعال النار فى نفسها بأحد الشوارع بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على سيدة مصابة بحروق فى البطن واليدين والفخذين بنسبة 25 %، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبعمل التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها قامت على أثرها بإحضار مادة مشتعلة "تنر " وسكبتها على نفسها واشعلت النيران بواسطة ولاعة، ويقوم رجال المباحث بسؤال زوجها وأسرتها والجيران لاستكمال التحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

Advertisements

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.