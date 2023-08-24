الري تتابع إجراءات الاستعداد لموسم السيول والأمطار المقبل.. تجهيز 117 مخرا للطوارئ

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا يستعرض إجراءات الوزارة للاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل.

موسم السيول والأمطار الغزيرة

وصرح الدكتور سويلم بأن مركز التنبؤ التابع للوزارة يقوم برصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فوري عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التي يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.

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التغيرات المناخية

كما يقوم المركز بعدد من الدراسات فيما يتعلق بالتنبؤ بالتغيرات المناخية بعيدة المدى وذلك طبقًا للسيناريوهات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على تحديث النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ بالأمطار لتحقيق المتابعة المستمرة للحالة المناخية، بما يُمكن متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب الذى يُحقق الإدارة المثلى للموارد المائية.



وأضاف الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء ما يقرب من ١٤٧٠ منشأة لحماية المواطنين والمنشآت بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والسيول بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه.

إجراءات الري خلال موسم السيول والأمطار

وإلى جانب هذه الإجراءات، تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على ١١٧ مخر سيل والتعامل الفورى مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها، الأمر الذى يؤدي لارتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 33

القاهرة: المحسوسة: 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 36

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 34

6 أكتوبر: 36

بنها: الصغرى 23 والعظمى 33

بنها المحسوسة: 35

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 31

الإسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 32

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 24 والعظمى 39

سيوة: المحسوسة: 41

كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 33

الزقازيق: المحسوسة: 35

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34

الإسماعيلية: المحسوسة: 36

السويس: الصغرى 22 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 37

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 35

الفيوم: المحسوسة: 37

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 36

بنى سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 39

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط: المحسوسة: 39

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 44

أسوان: المحسوسة:45