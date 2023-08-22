الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

هل نقصت حصة مصر المائية من نهر النيل هذا العام؟ الري تجيب (فيديو)

نهر النيل، فيتو
نهر النيل، فيتو

حصة مصر المائية، قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية:"مصر من أكثر الدول في العالم التي تعاني من الشح المائي، ونصيب الفرد يقترب من 500 متر مكعب ماء سنويا وخط الفقر المائي المعروف عالميا 1000 متر مكعب في العام الواحد".

 

احتياجات مصر المائية ومواردها المتاحة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"احتياجاتنا المائية تصل الي 110 مليار متر مكعب مياه سنويا يقابلها موارد 60 مليار متر مكعب فقط، من حصة مصر المائية في نهر النيل والمياه الجوفية العميقة في الصحاري".

 

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مشكلة التغيرات المناخية

وتابع:"تأثير التغيرات المناخية مؤخرا والارتفاع الكبير في درجات الحرارة تضغط علي احتياجاتنا المائية حيث تزداد الاحتياجات المائية للزراعة ومياه الشرب".
 

حصة مصر المائية بنهر النيل

وأكد: حصة مصر المائية لا تزال كما هي ولم ينقص منها شئ وهي 60 مليار متر مكعب بينها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل". 

هل تأثرت حصة مصر المائية بسبب سد النهضة؟ الري تحسم الجدل

عباس شراقي: فيضان النيل لم يصل مصر بسبب الملء الرابع لسد النهضة (فيديو)

كشف الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تأثير الملء الرابع لسد النهضة علي حصة مصر المائية هذا العام.

 

فيضان نهر النيل

وقال شراقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"لم نمر بسنوات جفاف منذ عام 1988 والفيضانات في نهر النيلة تأتي من إثيوبيا بنسبة 85% وبحيرة فيكتوريا بنسبة 15%. 

 

وتأتي الأمطار في أشهر يوليو واغسطس وسبتمبر من كل عام، وتصل المياه إلي السد العالي في نهاية يوليو أو أول أغسطس لذلك العام المائي في مصر يكون في أول أغسطس، والمصريون قبل بناء السد العالي كانوا ينتظرون المياه لأنها مصدر الخير بالنسبة للوطن، والوفاء بعيد وفاء النيل كان في 15 اغسطس من كل عام، وبعد السد العالي أيام مصر كلها أعياد لأن المياه تخرج من السد يوميا".

 

حجز حصة مصر المائية

وأوضح:"ما حدث هذا العام بالتحديد أن سد النهضة حجز مياه الفيضانات منذ أول يوليو الماضي وحتى اليوم، ومتوقع أن يستمر في الحجز والملء الرابع إلي اوائل شهر سبتمبر المقبل، وبالتالي جاء يوم 15 اغسطس الماضي بدون وصول فيضان لمصر، لأن معظم المياه محجوزة في سد النهضة".

هل تأثرت حصة مصر المائية بسبب سد النهضة؟ الري تحسم الجدل

إجمالي التخزين وصل إلى 26 مليار م3، تحذير شديد من عباس شراقي بشأن سد النهضة

أزمة في حصة مصر المائية

ولفت:"الملء الرابع لسد النهضة سيحجز 25 مليار متر مكعب وهذ رقم كبير،  لأنه يعادل 45% من حصة مصر، ثم يأتي جزء من المياه المحجوزة خلال الأشهر المقبلة مع توليد التوربينات للكهرباء وتمريرها للمياه، ولكن لأول مرة في 15 أغسطس لا يأتي الفيضان إلي بحيرة السد العالي بسبب سد النهضة".

 

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