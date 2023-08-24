الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

أول قرار ضد بائع متجول اعتدى على قط بماسورة حديدية في البساتين

أول قرار ضد بائع
أول قرار ضد بائع متجول اعتدى على قط، فيتو

أمرت نيابة البساتين الجزئية حبس بائع جائل، صاحب مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتعدى خلاله على قط باستخدام ماسورة حديدية، حتى نفوقه 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

البداية كانت برصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، بالتعدي على قط باستخدام ماسورة حديدية حتى نفوقه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور وتبين أنه بائع متجول مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من الأداة المُستخدمة بإلقائها بالطرق العام.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف كافة الملابسات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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نيابة البساتين وزارة الداخلية قسم شرطة البساتين النيابة العامة

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