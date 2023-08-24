الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

انطلاق تصفيات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية

الاجتماع الفني لتصفيات
الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا، فيتو

تنطلق اليوم الخميس تصفيات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية لمنطقة شمال أفريقيا والتي تقام بمدينة الإسكندرية في البطولة  التي تقام في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري.

مباريات وادي دجلة بتصفيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية

ويفتتح فريق وادي دجلة ممثل مصر بالبطولة التى ستستضيفها الإسكندرية بمواجهة نظيره جمعية سوسة بطل الدوري التونسي ويمثل بلده في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري الموافق اليوم الخميس.

ويلاقي الفريق الدجلاوي منافسه آفاق غليزان ممثل الجزائر والمشارك بالتصفيات بصفته المستضيف للبطولة في السابع وعشرين من أغسطس الجاري.

Advertisements

ويختتم ممثل مصر مشواره في البطولة بملاقاة سبورتنج كازابلانكا وصيف الدوري المغربي عن موسم 2022-2023، نهاية شهر أغسطس.

 

الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا 

 أقيم الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا، أمس الأربعاء، بالإسكندرية في البطولة  التي تقام في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري.

وحضر الاجتماع الفني كلا من عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وعامر حسين والدكتورة دينا الرفاعي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري المنظمين للبطولة  ومحمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا  ورضا كريم نائب المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.

ورحب عامر حسين ووليد العطار بالحضور، مؤكدين توفير كل المتطلبات للفرق المشاركة للخروج بالبطولة في أفضل صورها.

 

الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا 

 

 

وتستعد سيدات وادي دجلة، للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا لكرة  سيدات.

وانطلق معسكر سيدات دجلة، اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 في العين السخنة استعدادا للتصفيات في الفترة من 24 أغسطس حتى 30 أغسطس 2023 بمدينة الإسكندرية.

وضم وادي دجلة لاعبة بيراميدز أمنية سمير، كذلك تعاقد مع سارة عبدالله لتدعيم صفوف الفريق قبل تصفيات شمال أفريقيا للسيدات 2023.

تصفيات شمال أفريقيا للسيدات

وتؤهل تصفيات شمال أفريقيا للسيدات للنسخة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، في كوت ديفوار في الفترة من 5 نوفمبر حتى 19 نوفمبر.

ويشارك في تصفيات شمال أفريقيا 4 فرق، منهم وادي دجلة من مصر، وهذه الفرق هي:

وادي دجلة من مصر.
آفاق غليزان من الجزائر.
سبورتينغ الدار البيضاء من المغرب.
الجمعية النسائية بسوسة من تونس.

تفاصيل الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا (صور)

البنك الأهلي يفوز على وادى دجلة وديا قبل معسكر برج العرب (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تصفيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية منطقة شمال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية فريق وادي دجله مباريات وادي دجلة بتصفيات دوري أبطال إفريقيا الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

تفاصيل الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا (صور)

وادى دجلة يواجه البنك الأهلى وديا

شاهد فرحة أنسي ساويرس بهدف فريق زد في مرمى وادي دجلة

الأكثر قراءة

أبرزها مصر والإمارات والسعودية، قبول 5 دول في البريكس اليوم

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

شاب يتخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق العاشر فى مدينة نصر

ارتفاع جديد فى سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-8-2023

حقيقة السماح بالتصرف فى شقق الإسكان الاجتماعي بعد مرور 5 سنوات

ارتفاع أسعار عصائر صن توب 5 جنيهات في الأسواق

رسميا، بريكس تدعو مصر للإنضمام إلى المجموعة

تعديل وزاري، الشارع المصري يترقب قرارات السيسي بشأن مخرجات الحوار الوطني

Advertisements

منوعات

المزيد

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 24-8-2023

استقرار سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الخميس 24-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 24-8-2023 في بداية التعاملات

ارتفاع جديد فى سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-8-2023

المزيد

انفوجراف

قائد فاجنر، قصة صعود طباخ بوتين والسقوط بسرعة الصاروخ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم دلق القهوة في المنام وعلاقته بالخوف من المستقبل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية