انطلاق تصفيات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية

تنطلق اليوم الخميس تصفيات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية لمنطقة شمال أفريقيا والتي تقام بمدينة الإسكندرية في البطولة التي تقام في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري.

مباريات وادي دجلة بتصفيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية

ويفتتح فريق وادي دجلة ممثل مصر بالبطولة التى ستستضيفها الإسكندرية بمواجهة نظيره جمعية سوسة بطل الدوري التونسي ويمثل بلده في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري الموافق اليوم الخميس.

ويلاقي الفريق الدجلاوي منافسه آفاق غليزان ممثل الجزائر والمشارك بالتصفيات بصفته المستضيف للبطولة في السابع وعشرين من أغسطس الجاري.

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ويختتم ممثل مصر مشواره في البطولة بملاقاة سبورتنج كازابلانكا وصيف الدوري المغربي عن موسم 2022-2023، نهاية شهر أغسطس.

الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا

أقيم الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا، أمس الأربعاء، بالإسكندرية في البطولة التي تقام في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري.

وحضر الاجتماع الفني كلا من عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وعامر حسين والدكتورة دينا الرفاعي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري المنظمين للبطولة ومحمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا ورضا كريم نائب المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.

ورحب عامر حسين ووليد العطار بالحضور، مؤكدين توفير كل المتطلبات للفرق المشاركة للخروج بالبطولة في أفضل صورها.

الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا

وتستعد سيدات وادي دجلة، للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا لكرة سيدات.

وانطلق معسكر سيدات دجلة، اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 في العين السخنة استعدادا للتصفيات في الفترة من 24 أغسطس حتى 30 أغسطس 2023 بمدينة الإسكندرية.

وضم وادي دجلة لاعبة بيراميدز أمنية سمير، كذلك تعاقد مع سارة عبدالله لتدعيم صفوف الفريق قبل تصفيات شمال أفريقيا للسيدات 2023.

تصفيات شمال أفريقيا للسيدات

وتؤهل تصفيات شمال أفريقيا للسيدات للنسخة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، في كوت ديفوار في الفترة من 5 نوفمبر حتى 19 نوفمبر.

ويشارك في تصفيات شمال أفريقيا 4 فرق، منهم وادي دجلة من مصر، وهذه الفرق هي:

وادي دجلة من مصر.

آفاق غليزان من الجزائر.

سبورتينغ الدار البيضاء من المغرب.

الجمعية النسائية بسوسة من تونس.