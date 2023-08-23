تفاصيل الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا (صور)

أقيم الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا، اليوم، بالإسكندرية في البطولة التي تقام في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري.

حضر الاجتماع الفني كلا من عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وعامر حسين والدكتورة دينا الرفاعي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري المنظمين للبطولة ومحمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا ورضا كريم نائب المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.

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ورحب الكابتن عامر حسين ووليد العطار بالحضور، والتأكيد على توفير كل المتطلبات للفرق المشاركة للخروج بالبطولة في أفضل صورها.

وتستعد سيدات وادي دجلة، للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا لكرة سيدات.

وانطلق معسكر سيدات دجلة، اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 في العين السخنة استعدادا للتصفيات في الفترة من 24 أغسطس حتى 30 أغسطس 2023 بمدينة الإسكندرية.

وضم وادي دجلة لاعبة بيراميدز أمنية سمير، كذلك تعاقد مع سارة عبدالله لتدعيم صفوف الفريق قبل تصفيات شمال أفريقيا للسيدات 2023.

تصفيات شمال أفريقيا للسيدات

وتؤهل تصفيات شمال أفريقيا للسيدات للنسخة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، في كوت ديفوار في الفترة من 5 نوفمبر حتى 19 نوفمبر.

ويشارك في تصفيات شمال أفريقيا 4 فرق، منهم وادي دجلة من مصر، وهذه الفرق هي:

وادي دجلة من مصر.

آفاق غليزان من الجزائر.

سبورتينغ الدار البيضاء من المغرب.

الجمعية النسائية بسوسة من تونس.