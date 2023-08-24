الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار اللحوم اليوم الخميس 24-8-2023 في الدقهلية

اسعار اللحوم اليوم،
اسعار اللحوم اليوم، فيتو

أسعار اللحوم اليوم، استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس، بمدن ومراكز محافظة الدقهلية، وترصد "فيتو" أسعار اللحوم في منافذ البيع.

أسعار اللحوم

وتقدم “فيتو” أسعار السلع الغذائية تلبية لرغبة متابعيها بالحرص على البحث على أسعار السلع الغذائية. 

أسعار اللحوم في الدقهلية

اللحوم البقري ما بين 290 - 350 جنيها.

الكبدة الضأن 250 – 350 جنيها.
السجق البلدى من  220 إلى 280 جنيهًا.
سعر كيلو كباب الحلة ما بين 200-300 جنيه للكيلو.
وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمنصورة إلى 300 جنيه إلى 370 جنيها.

Advertisements

 

أسعار اللحوم 

اللحوم الضأن ما بين 280 - 360 جنيها.
كيلو اللحم المفروم بين 220 - 300 جنيه.
اللحوم الجملي ما بين 220 إلى 250 جنيها للكيلو.

اللحوم البلدي 260 - 370 جنيها. 

 

أسعار اللحوم في المنافذ

وكانت أسعار اللحوم ارتفعت في منافذ البيع ويتراوح سعرها من 230 جنيهًا إلى 250 جنيهًا ‏للكيلو، وتتوسع محافظة الدقهلية في افتتاح تلك المنافذ علي أوسع نطاق بالمحافظة.

ومن جانبه دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مبادرة كتف بكتف لتخفيض أسعار اللحوم بمنافذ المشروع القومي لمحاربة الغلاء وبلغ سعر كيلو اللحوم 180 جنيها لحمة فرش طازج، و160 المجمدة بمنافذ التموين على مستوى المحافظ.

 

أسعار اللحوم بالأسواق

وأكدت وزارة التموين ارتفاع أسعار اللحوم أيضًا بسبب أسعار أعلاف المواشي وكذلك ارتفاع كافة أسعار خامات الإنتاج.

 

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

وارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من أول مايو، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 230 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.

 

طرح اللحوم السودانية

وأكدت وزارة التموين أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس بلغت 5 أطنان تم توزيعها علي 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

وأشارت إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم

وتدرس وزارة التموين طرح أعلاف المواشي الفترة المقبلة على البورصة السلعية لينعكس على أسعار اللحوم.

 

استيراد اللحوم من جيبوتي

ونجحت وزارة التموين على الاتفاق لتوريد اللحوم الحية من جيبوتي، وخلال هذا الأسبوع سيتم فتح الاعتماد بنحو 10 ملايين دولار لتأمين وصول اللحوم الحية من جيبوتي، استعدادا لعيد الأضحى المبارك لعرض أكبر كمية من اللحوم في الأسواق وداخل المجمعات الاستهلاكية.

أسعار الجبس اليوم الخميس 24-8-2023 في السوق المصري

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار السلع الغذائية استقرت أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم اللحوم السوداني سعر كيلو كباب الحلة سعر كيلو اللحوم السودانية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

أسعار الحديد اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

انفراجة في أزمة السجائر، الأسعار تنخفض 20 جنيها والنشطاء: المشكلة مفتعلة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

اعتزال مدافع الزمالك والمصري السابق بسبب المرض

أبرزها مصر والإمارات والسعودية، قبول 5 دول في البريكس اليوم

أخبار مصر: ليفربول يغير موقفه بشأن رحيل صلاح، احتفال بوتين لحظة مقتل قائد فاجنر، الرجاء يفسخ عقد وردة، تحذير من حلاوة المولد

بلومبرج: بريكس تجهز دعوتين لضم مصر والسعودية إلى المجموعة

البريكس وأفريقيا، السيسي يقود مصر لدور قيادي بالقارة السمراء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

رئيس مصلحة الضرائب يحذر الممولين من إصدار فواتير وهمية

إرشادات وتعليمات مهمة للطلاب خلال التسجيل في تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات

Advertisements

منوعات

المزيد

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-8-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023

المزيد

انفوجراف

قائد فاجنر، قصة صعود طباخ بوتين والسقوط بسرعة الصاروخ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دلق القهوة في المنام وعلاقته بالخوف من المستقبل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية