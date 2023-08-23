نتائج انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية 2023 - 2026

انتهت منذ قليل أعمال فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية ، وكشفت نتائج انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية في دورته الأولى 2023 - 2026، عن فوز محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة برايم المالية القابضة، وأحمد مروان عن شركة سيجما كابيتال القابضة بعضوية مجلس إدارة الاتحاد عن فئة الشركات القابضة المالية ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

فئة المستقل من ذوي الخبرة

وفاز عن فئة المستقل من ذوي الخبرة كلًا من محمد جاب الله العضو المنتدب لشركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أشرف سالمان عن شركة أورسكوم المالية القابضة، وفاز بالتصويت عن ذات الفئة محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية.

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فئة شركات السمسرة

وعن فئة شركات السمسرة فاز كل من أسامة جمال العضو المنتدب لشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، معتز عشماوي العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، رانيا الجندي العضو المنتدب لشركة أكيومن للتداول الأوراق المالية.

فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر

وفاز بالتزكية عن فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة تضم القوائم المبدئية للمرشحين، راندا حامد عن شركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، عمرو عبد العاطي عن شركة سي أي استس مانجمنت، ياسر أحمد عن شركة إيجل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

فئة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ

وفاز بالتزكية عن فئة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، أحمد إكرام عن البنك المصري الخليجي، ياسر حسنين عن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.

أكتمال النصاب القانوني

اكتمل عصر اليوم، النصاب القانوني لأول جمعية عامة للاتحاد المصري للأوراق المالية، والتي عقدت مساء اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، في القرية الذكية، ومن المقرر انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد، يضم 13 مقعدًا بالمجلس من بين 18 مرشحًا.

سباق الترشح لانتخابات مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية

ودخل سباق الترشح لانتخابات مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية (2023-2026) 13 مرشحًا وهم: جيهان يعقوب، وأحمد إبراهيم، وأسامة صلاح الدين، ورانيه الجندي، وعوني عبد العزيز، ومعتز عشماوي عن فئة شركات السمسرة في الأوراق المالية.

وكل من محمد عياد، وأحمد أشرف مروان، وأيمن الصاوي عن فئة شركات الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

ويدخل أيضا كل من أحمد إكرام، وياسر زعزع عن فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ.

ويترشح كل من راندا حامد، وعمرو أبو العنين، وياسر عمارة، عن فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

ويترشح أيضا كل من محمد جاب الله، وأشرف سالمان، ومحمد يونس، ومحمد كمال عن فئة المستقل من ذوي الخبرة.

المشاركة بالجمعية العامة لاتحاد الاوراق المالية

وسجلت أكثر من 100 شركة من أعضاء الاتحاد بياناتها للمشاركة في الجمعية العامة لاتحاد الأوراق المالية من بين أكثر من 220 شركة مسجلة بالاتحاد، وأتاحت اللجنة المشرفة على الجمعية استمرار تسجيل البيانات لكل الأعضاء المتواجدين.