السبت 12 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تنظم حلقة نقاشية حول أهمية سوق الأوراق المالية.. وضبط كميات كبيرة من السجائر في 6 مناطق

البورصة فى الساحل،
البورصة فى الساحل، فيتو

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

ضبط كميات كبيرة من السجائر في 6 مناطق

 

أكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات أنه تم ضبط ما يقرب من 200 ألف علبة سجائر في البساتين والمطرية وباب البحر وطنطا والإسكندرية والسيدة زينب.

 

وتهيب الشعبة  بكل مدخن الإبلاغ عن أي سوبر ماركت أو كشك يبيع السجائر بسعر أغلى من المدون على الباركود.

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أسباب زيادة أسعار الذهب 

وكشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أسباب التغيرات المتسارعة في سعر الذهب  على المدى الزمنى القصير داخل الأسواق والذى يتمثل في زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهب خلال اليومين الماضيين مع عدم تناسب المعروض مع حجم الطلب المتزايد.

 

وبالرغم من أن الأسواق العالمية تشهد تراجعًا في سعر الأوقية خلال تعاملات الأمس واليوم فإن خبراء الأسواق الدولية علي يقين من زيادة كبيرة مرتقبة بالأسواق العالمية وسط فقدان الثقة بأداء الدولار وارتفاع معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية وزيادة إقبال البنوك المركزية من رفع احتياطيها من  الذهب وتراجع الثقة بالسندات السيادية بالأسواق الأمريكية والأوروبية.

طوابير وازدحام شديد لشراء السجائر

 

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر التكدس الشديد والزحام على أحد المحلات في شارع باب البحر، في رمسيس، لشراء السجائر، بعد انخفاض أسعارها.


وعن السجائر، يظهر مقطع الفيديو طوابير من عشرات المصريين، الذين تجمهروا لـشراء علب السجائر، من المحال التي تبيعها في باب البحر برمسيس، حيث شهد شارع باب البحر زحاما هو الأكبر منذ بدء أزمة ارتفاع أسعار السجائر.

ولأول مرة منذ حوالي شهرين تلتزم محال بيع السجائر بالبيع بالأسعار الرسمية، وبحسب قائمة محدثة للأسعار بأحد المحال في سوق الجملة بباب البحر، حيث انخفضت الأسعار بنسبة تقدر بأكثر من 250%، ليتراجع سعر الأنواع المحلية (السوبر، كليوباترا، بوكس) إلى قيمتها الرسمية المقررة بـ 24 جنيها، بعد أن كانت تباع بسعر حوالي 54 جنيهًا، لدي بعض التجار

 

البورصة تنظم حلقة نقاشية بمشاركة رامي الدكاني وحضور مجموعة من أطراف سوق المال

 تنظم البورصة المصرية حلقة نقاشية بمشاركة رامي الدكاني وحضور مجموعة من أطراف سوق المال، الفعالية تستهدف تسليط الضوء على أهمية سوق الأوراق المالية وكذلك دور صناديق الاستثمار المتخصصة في سوق المال ودورها في تنويع وزيادة حجم الاستثمارات.

نظمت البورصة المصرية فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري، وذلك بهدف الترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

 

وشهدت أولى فعاليات البورصة المتعلقة بالترويج لفرص الاستثمار الخاصة بمجتمع الأعمال عقد حلقة نقاشية ألقى في بدايتها رامي الدكاني - رئيس البورصة المصرية كلمة رحب فيها بالحضور وعرض أهم محاور النقاش والمتمثلة في دور صناديق الاستثمار عامة وصناديق الاستثمار المتخصصة بشكل خاص داخل منظومة سوق المال.

وشهدت فعالية البورصة الترويجية تسليط الضوء على أهمية صناديق الاستثمار المتخصصة ودورها كأوعية استثمارية متنوعة متاحة أمام المستثمرين لدعم قدراتهم على اتخاذ القرار، والوسيلة الاستثمارية الأنسب لتعظيم حجم استثماراتهم في سوق المال.

كما سلط الحضور الضوء على أحدث تجارب صناديق الاستثمار بالسوق المصرية والممثلة في صندوق الاستثمار في الذهب، ومدى قدرته على جذب العديد من المستثمرين والمؤسسات منذ إطلاقه في 14 مايو الماضي.

ويشهد جدول فعاليات البورصة المصرية في الساحل هذا العام عددًا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأيضا منتجات التمويل الخضراء وكذلك الأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.

 

وكانت إدارة البورصة المصرية عقدت فعالية ترويجية يوم 4 أغسطس الجاري عبر تنظيم حلقة نقاشية استضافت رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، ألقى الضوء خلالها على عدة محاور تتضمن أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة ولماذا يعتبر الوقت الحالي مناسبا للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكيفية الاستفادة من الاستثمار في الأوراق المالية كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات.

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ابراهيم الامبابى رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات الاحداث الاقتصادية الاتحاد العام للغرف التجارية الشعبة العامة للذهب والمجوهرات الشعبة العامة للذهب السندات السيادية

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