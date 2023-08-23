بدء انتخابات الاتحاد المصرى للأوراق المالية

جاءت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ، بإجراءات جديدة من نوعها للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية والتى ستقام اليوم الاربعاء 23/8/2023، وذلك بعد مد المهلة للجنة التأسيسية للاتحاد 3 أشهر اعتبارًا من 18 يونيو الماضى، لعقد أول جمعية عامة للاتحاد، وجاءت أبرز الخطوات للإشراف على الانتخابات فى 5 خطوات مهمة خلال السطور التالية.

رانيه الجندى: محاور عديدة لانعاش البورصة المصرية

قالت رانيه الجندى خبيرة أسواق المال لـ “ فيتو ”: سنحاول العمل على محاور عديدة لانعاش البورصة المصرية وقد شاركت فى انتخابات الاتحاد المصرى للاوراق المالية للعمل على نشر الوعي والثقافة المالية من خلال خلق موارد يتم توفيرها للاتحاد عن طريق تقديم الخدمات للشركات العامله والمقيدة والشركات التي تسعى للقيد والشركات التي تستهدف التمويل عن طريق سوق المال خاصة في ظل ارتفاع تكلفة رأس المال مع تقديم الدعم التقني والأبحاث والدراسات اللازمة.

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وأضافت الجندى قائلة: من الأولويات السعي على الحاق خرجيين الجامعات المدربين من قبل الاتحاد بالعمل في شركات القطاع المالي غير المصرفي مما يساهم في تعزيز الوعي بأهمية سوق المال ومن اجل المساهمة الفعالة في حل مشاكل الشركات العاملة في سوق المال المصري حيث يعمل الاتحاد كوسيط بين العملاء والجهات الرقابية وذلك عن طريق تشكيل لجان فض المنازعات بالإستعانة بخبراء مختصيين ومحكمين معتمدين.

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وأشارت رانيه الجندى الى انه يجب العمل على محور اساسى الا وهو الاندماج بين الشركات العاملة لرفع الملاءة المالية للشركات مما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات عالية الكفاءة وتقديم خدمات تتمتع بالتنافسية الإقليمية والدولية ، والعمل على التخفيف من حدة التفتيش الدوري عن طريق مشاركة الجهات الرقابية في توجيه النصح والإرشاد ومتابعة الشركات ومساعدتها في إزالة المخالفات في أسرع وقت ممكن.

ولفتت رانيا الجندى الى اهمية التعاون مع جميع الجمعيات المهنية والجمعيات التي يمكن الاستفادة من مخرجاتها في تطوير قدرات العاملين وتطوير خدمات الشركات العامله وكذلك المشاركة في إعداد تقارير دورية عن آداء سوق المال مع رفع المقترحات والتوصيات ونقل الرؤى الخارجية.

البورصة المصرية، فيتو

خطوات للإشراف على الانتخابات

اولا: تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الأورق المالية

قررت هيئة الرقابة المالية، تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أشرف محمد غنيم، نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام، وعضوية كل من هدى علي علي العزب، مدير عام الإدارة العامة لقيد وترخيص المهنيين بالهيئة، وأحمد قطب غزولي، مدير إدارة مراجعة وتحقيقات سوق المال بالهيئة، وسليمان نظمي جرجس، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الهيئة أو الاتحاد لمعاونتها في أداء مهامها.

ثانيا: مهام لجنة الإشراف

تتولى لجنة الإشراف مهام الإعداد للانتخابات، وتسجيل الحضور والتحقق من الالتزام بما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد فيما يتعلق بمن يحق لهم التصويت، وتضطلع بالإشراف على سلامة التصويت والقيام بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة، وإعداد محضر بما تم في الانتخابات والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وإعلان النتيجة، ويجوز بموافقة الهيئة إجراء الانتخابات باستخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة.

ثالثا: حالات ترشح ممثل اللجنة التأسيسية

في حال ترشح ممثل اللجنة التأسيسية، يكون لرئيس الهيئة اختيار أحد أعضاء اللجنة التأسيسية الآخرين بدلًا منه لعضوية تلك اللجنة، وإذا تعذر ذلك فيكون لرئيس الهيئة الاختيار من أحد رؤساء مجالس إدارة أو الأعضاء المنتدبين للشركات الأعضاء بالاتحاد شريطة عدم ترشحه للانتخابات.

رابعا: التصويت على المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد

يتم التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الاتحاد حسب الفئات المختلقة، وذلك على النحو الآتي: أولًا اختيار 3 ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، ثانيًا اختيار ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، واختيار ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، واختيار 3 ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، واختيار 3 من المستقلين من ذوي الخبرة.

خامسا: نتائج التصويت للانتخابات

تعلن نتيجة الانتخابات بعد فرز الأصوات الحاصل عليها كل مرشح من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وفقًا لأعلى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئات المختلفة، وذلك بمراعاة أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات على مستوى جميع القوائم حال ترشحهما، ثم استكمال الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في الفئات المختلفة، وفي حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين لإعلان الفائز من بينهم.